Konec: Hledáte něco, co byste mohli dělat? Zde je našich pět tipů pro zábavu Grand Strand, najdete tu něco pro všechny věkové kategorie. | zábava

Konec: Hledáte něco, co byste mohli dělat? Zde je našich pět tipů pro zábavu Grand Strand, najdete tu něco pro všechny věkové kategorie.

1. Potřebujete trochu romantiky? The Long Bay Symphony uvádí The Romantic Legacy: Rossini to Ravel v neděli 30. ledna v 16:00 v Myrtle Beach High School Arts and Music Center. Obsahuje klasickou hudbu z období romantismu, včetně veselé předehry Guacchina Rossiniho, opery Popelka, „české“ suity Antonína Dvořáka a Le Tombeau de Couperin Maurice Ravela, abychom jmenovali alespoň některé. Tento program s houslistou Benjaminem Bakerem nadchne posluchače širokou škálou romantiky.

Pro zakoupení vstupenek volejte na pokladnu 843-448-8379, nakupujte online na www.LongBaySymphony.com Nebo navštivte kancelář na 1107 48th Avenue N., Suite 310-E v Myrtle Beach. Toto představení bude virtuálně dostupné i těm, kteří se nemohou osobně zúčastnit. Virtuální vstupenky lze zakoupit online prostřednictvím webových stránek LBS.

Po The Romantic Legacy uspořádá LBS recepci a pokoncertní večeři v Grande Dunes Ocean Club (101 Grande Dunes Blvd., Myrtle Beach). Vstupenky stojí 35 USD na osobu a lze je zakoupit na pokladně na čísle 843-448-8379. Vstupenky na recepci a pokoncertní večeři jsou omezené a lze je zakoupit do 21. ledna.

2. Wine-Around Rezervujte si vlastní sklenku vína na sobotní odpolední degustaci vína na Main Street v centru Conway. Rivertown Wine-Around začíná v sobotu od 13 do 16 hodin Poté, co si hosté vyzvednou mapu Wine-Around, navštíví zúčastněné podniky, které nabízejí ochutnávky vín. Vstupenky stojí 25 USD plus poplatek za službu online. Všechny vstupenky jsou v předprodeji. Chcete-li zakoupit vstupenky, navštivte https://conwayalive.com/events/rivertown-wine-around-3-2/.

3. Výroba másla – Zaregistrujte se zdarma na 30minutové sobotní aktivity na LW Paul Living History Farm, 2279 Harris Short Cut Road, Conway. Rodiče mohou své děti přihlásit na půl hodiny mezi 9. a 11. hodinou a velikost skupin bude omezena, aby se zajistil sociální odstup. Tuto sobotu budou děti vyrábět máslo a učit se o důležitosti krávy na rodinné farmě. Pro informace o dostupných časech a registraci kontaktujte Marian Calder na čísle 843-915-7861 nebo e-mailem na [email protected] Dostupné relace jsou v 9, 9:30, 10 nebo 10:30. Při registraci vyberte relaci, kterou chcete.