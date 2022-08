Podle nového výzkumu se ve Světovém oceánu tvoří podmořský sníh a putuje vodou, aby se spojil s ponořenými údolími a obrácenými ledovými čepicemi. Ke stejnému jevu dochází pod pozemskými ledovými šelfy – a možná to je způsob, jakým Evropa buduje svůj ledový štít.

Europa Clipper se pomocí radaru pronikajícího ledem podívá pod kůru a určí, zda je měsíční oceán obyvatelný pro život. Jakákoli sůl uvnitř ledové kůry může ovlivnit, jak hluboko může radar proniknout, takže předpovědi o tvorbě kůry jsou klíčové.

Stopy o ledové krustě by také mohly vědcům pomoci zjistit více o evropském oceánu, slanosti a schopnosti ukrývat život.

Ledový příkrov Evropy má tloušťku 15 až 25 kilometrů a pravděpodobně leží na vrcholu odhadovaného oceánu v hloubce 40 až 90 mil (60 až 150 kilometrů).

„Když prozkoumáváme Evropu, zajímáme se o slanost a složení oceánů, protože to je jedna z věcí, které posoudí jeho potenciální obyvatelnost nebo dokonce typ života, který by tam mohl žít,“ řekla hlavní autorka studie Natalie. Wolfenberger, výzkumný pracovník doktorandského studia na Geofyzikálním institutu University of Texas na UT Jackson’s School of Geosciences, uvedl v prohlášení.

Wolfenberger je také postgraduální student a přidružený člen vědeckého týmu Europa Clipper. Vědci z Texaské univerzity v Austinu pracují na vývoji radaru pronikajícího ledem pro kosmickou loď.

Oceán Evropy nejblíže své atmosféře má podobnou teplotu, tlak a slanost jako voda pod ledovými šelfy Antarktidy. Navrhněte předchozí hledání

Vědci studovali dva způsoby zmrazování vody pod ledovými policemi na Zemi: mrazení ledu a mrazení ledu.

Jaký je rozdíl? Slepencový led ve skutečnosti roste zpod ledového šelfu, zatímco kudrnatý led se unáší vzhůru ultra chlazenou mořskou vodou ve formě vloček, než se usadí pod ledovým šelfem.

Oba typy produkují led, který je méně slaný než mořská voda – a podle předpovědí vědců byla mořská voda méně slaná, když tato data aplikovali na stáří a velikost ledového příkrovu Evropy.

Frazelový led může být nejběžnějším typem v Evropě, díky čemuž je ledová kůra mnohem čistší, než se dříve myslelo. Frazelový led zadržuje jen nepatrný zlomek soli v mořské vodě. Čistota ledové kůry může ovlivnit její sílu, tektoniku ledu a to, jak teplo proudí pláštěm.

Spoluautor studie Donald Blankenship, vedoucí vědecký pracovník Geofyzikálního institutu University of Texas, řekl o současné situaci. Je hlavním vyšetřovatelem pro radar Europa Clipper pronikající do ledu.

Objev může naznačovat, že Země může být použita jako model pro lepší pochopení obydlí Yorubů.

„Tento dokument otevírá zcela novou sadu možností pro přemýšlení o oceánských světech a jejich fungování,“ uvedl Steve Vance, vědecký pracovník NASA Jet Propulsion Laboratory v Pasadeně v Kalifornii. „Připravuje půdu pro to, jak se můžeme připravit na analýzu ledu Europa Clipper.“ Vance nebyl zapojen do studie.

Mezitím se pracuje na převrácení kosmické lodi Europa Clipper v Spacecraft Assembly Facility v laboratoři Jet Propulsion Laboratory NASA.

Jádro, které je 10 stop (3 metry) vysoké a 5 stop (1,5 metru) široké, se dostalo do centra pozornosti v čisté místnosti, kde týmy NASA sestavovaly kosmické lodě jako Galileo, Cassini a Mars rover.

Letové a vědecké přístroje budou na kosmické lodi instalovány do konce roku. Poté inženýři podrobí kosmickou loď sérii testů během přípravy na start.

Europa Clipper dosáhne měsíce Jovian v dubnu 2030. Během téměř 50 plánovaných letů Europa se sonda nakonec dostane z výšky 1700 mil (2735 kilometrů) do 16 mil (25 kilometrů) nad měsíčním povrchem.