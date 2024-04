Zde je to, co se zjevně stalo, když byly streamy Evo Japan 2024 Twitch krátce zakázány během druhého dne vysílání

Není to tak dávno, co byl Evo Japan 2024 streamován druhý den na Twitchi i YouTube. Během finále Granblue Fantasy Versus: Rising se stream Twitch pro Evo Japan 2024 náhle přerušil.











Jak se ukázalo, všechny Evo's Twitch streamy byly najednou bez varování zakázány. Divákům bylo jednoduše řečeno, že kanál je nedostupný kvůli porušení Pokynů pro komunitu Twitche nebo Podmínek služby, i když nebylo zcela jasné, o jaké porušení šlo.



















Někteří v komunitě bojových her spekulovali, že se jedná o automatický zákaz, ke kterému došlo kvůli nedostatku moderování v chatu na Twitchi.





Naštěstí ti, kteří se dívali na Twitchi, mohli zamířit na živý přenos Evo Japan 2024 na YouTube a sledovat závěr akce Granblue Fantasy Versus: Rising, která se tam koná. Pro komunitu to byl důležitý okamžik, protože to bylo poprvé, co byl šampion korunován na akci Evo pro GBVSR.





přirozeně, StreamerBans Ujistil jsem se, že zdokumentuji a archivuji zákaz pro partnera na Twitchi. Z toho se dozvídáme další informace.





Jak se ukázalo, zákaz EVOJapan01 trval pouze 41 minut. Bylo to poprvé, kdy byl účet zakázán od doby, kdy StreamerBans začal sledovat EVOJapan01 od 28. července 2019.









před velmi dlouhou dobou, Oficiální Twitter účet Evo Japan Vydal prohlášení v japonštině, které nám dává představu o tom, co se zdá, že se stalo.





Podle Překladače Google byl tento problém způsoben „problémem s přihlášením“, nikoli problémem se samotným streamem. Bylo také poznamenáno, že další oficiální podrobnosti budou oznámeny později.





V každém případě se zdá, že problém byl vyřešen návratem Evo Japan na Twitch. Pravděpodobně neuvidíme, že se problém znovu objeví během třetího dne události později večer.









Kliknutím na obrázky zobrazíte větší verze





#EVOJapan2024 Twitch本語放送CH evojapan01 / 02 / 03

Proto se to v budoucnu děje.

Je načase s tím pokročit. To je můj případ. https://t.co/zWeA75gYdF – Evo Japan (@evojapan_info) 28. dubna 2024