Tvarování budoucnosti molekuly najednou na těchto univerzitách

Jak se svět posouvá směrem k udržitelnější cestě, objevují se v chemii vzrušující nové příležitosti. V posledních třech desetiletích se rozrostla pole, jako je zelená chemie a zelené inženýrství, s důrazem na navrhování produktů a procesů šetrných k životnímu prostředí. Dělají zásadní rozdíl.

Dnes se více společností zavazuje k udržitelnosti, aniž by muselo obětovat výkon. Nyní existuje více předpisů týkajících se produkce průmyslového odpadu, emisí a likvidace. Průmyslová odvětví si více uvědomují nezamýšlené poškození planety a lidí v jejich úsilí o lepší ochranu plodin, komerčních produktů a léků. Omezují se dlouhodobé negativní dopady, od znečištění, které dusí mnoho vodních toků na světě, až po kyselé deště, které ničí deštné pralesy.

Mohla by být možná nová, udržitelnější chemie a inženýrská realita, podpořená inovacemi, které vzniknou z dnešních nejpřednější univerzit.

The Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Je odhodlána měnit svět prostřednictvím výzkumu, vzdělávání a úsilí komunity. Jedná se o inkluzivní, podpůrnou a inovativní komunitu s posláním vytvářet nové znalosti a vést další generaci vůdců, kteří budou definovat další hranice chemické vědy a technologie.

Toto prvotřídní studijní a výzkumné centrum je jednou z největších vzdělávacích a výzkumných institucí v České republice zaměřených na technickou chemii, chemické a biochemické technologie, materiálové inženýrství, chemii, chemii potravin a environmentální studia. Zde se studenti mohou aktivně účastnit výzkumu na všech úrovních svého studia. Pro studenty doktorského studia je to odrazový můstek pro formulování a rozvoj jejich vědecké kariéry.

Třídy jsou malé – poměr studentů k fakultě 20: 1 – Učební plán je praktický a jeho vybavení je nejmodernější.

Studenti si mohou vybrat ze široké škály BakalářA Mistři A PhD Programy vyučované v angličtině čtyřmi školami: Fakulta chemicko-technologická; Fakulta environmentálních technologií; Fakulta potravinářské a biochemické technologie; A Fakulta chemického inženýrství. Třídy jsou malé – poměr studentů k fakultě 20: 1 – Učební plán je praktický a jeho vybavení je nejmodernější.

Zde absolventi získají zaručená pracovní místa, která nebude v budoucnu snadno nahrazena automatizací a umělou inteligencí. UCT Praha se pyšní tím, že zaměstnává 98% absolventů – absolventy najdete v předních světových společnostech, jako jsou Zentiva, Unipetrol, Procter & Gamble a mnoho dalších.

Na základě socioekonomických a environmentálních údajů se Česká republika umístila na 25 ze 163 zemí v oblasti kvality života – za Estonskem a před Kyprem – což z něj činí skvělé místo pro studium a život. Chcete-li se dozvědět více o této vysoce hodnocené, vlivné a dostupné univerzitě, klikněte Tady.

Univerzita v Uppsale

Univerzita v Uppsale Jedna mise: získávat a šířit znalosti ve prospěch lidstva a pro lepší svět poskytováním inspirativního a dobře fungujícího fyzického, sociálního a kulturního prostředí. Každoročně zde hostí vědce a vlivné osobnosti z celého světa – přednášejí zde nositelé Nobelovy ceny, vědci, autoři, politici a mnoho dalších.

Univerzita v Uppsale nabízí výzkum poháněný výzvami a pohledy na společnost. S více než 120 Magisterské programy A různé Bakalářské programyA Výměnné studieA Volně stojící kurzy, A Doktorské studium Od archeologie a chemické biologie po počítačové vědy a herní design – studenti si mohou vybrat. Kromě zkušeností ve svém oboru získávají studenti komunikační, týmovou práci a dovednosti při řešení problémů, které jsou vštěpovány praktickým a realistickým přístupem k učení.

Globální přežití, biologická rozmanitost, udržitelné životní prostředí a přechod na energii jsou některé z oblastí zájmu výzkumných programů univerzity. „Znalosti, které jsem získal při studiu míru a konfliktů, byly při mé práci při analýze katastrof a při navrhování iniciativ naprosto zásadní,“ říká Jamie Lessor, globální vedoucí pro nouzové operace Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce a Uppsala, absolvent 2020.

Plymouth University

V Plymouth UniversityStudenti se učí v laboratořích akreditovaných ISO 9001, což je jedinečná nabídka pro vysokoškoláky trénovat ve strukturovaném profesionálním laboratorním prostředí. Chemie v Plymouthu byla zařazena na 14. místo v indexu Guardian University Index 2021: 1. ve Velké Británii za „spokojenost s komentáři“, druhé v „spokojenosti s výukou“ a „skóre přidané hodnoty“ a šesté v „spokojenosti s kurzem“.

Také si mohou vyzkoušet chemii v reálném světě. Ve svém posledním roce mohou zvýšit svou zaměstnatelnost absolvováním stáže nebo pracovního projektu nebo spoluprací s PhD a postdoktorskými výzkumnými pracovníky ve svých špičkových laboratořích.

„Poté, co jsem promoval s vyznamenáním s vyznamenáním First Class Honors a každoročně jsem na děkanově seznamu mých předmětů, teď studuji na doktorát vedle spinout PoreXpert Ltd se sídlem na University of Plymouth,“ sdílí Katie Jones, BSc (Hons) Chemistry absolvovat.

S posláním rozvíjet znalosti a transformovat životy je University of Plymouth rozsáhlou univerzitou, která se intenzivně věnuje výzkumu a nabízí vynikající interdisciplinární výzkum, zkušenostní vzdělávání a občanskou angažovanost. Reputace univerzity předchází sama sebe, protože si zakládá na práci zaměřené na udržitelnost ve finančních záležitostech, reputaci, službách, partnerstvích, vlivu na životní prostředí a globálním přínosu.

Od zemědělství a biologických věd až po chemii a lékařskou technologii je tu něco pro každého. univerzita Osvědčení bez promoce; Postgraduální tituly; Výzkumné tituly po ukončení studia; Profesní rozvoj (CPD); A Dělené stupně Vyučuje jej tým specializovaných fakult, kteří poskytují dokonalost a péči.

Federální technologický institut v Lausanne

Nachází se ve Švýcarsku, EPFL je jednou z nejživějších a kosmopolitních vědeckých a technologických institucí v Evropě. Jeho hlavním posláním je trénovat novou generaci inženýrů, vědců a architektů prostřednictvím špičkových celosvětově uznávaných programů. Zde se studenti učí tím, že dělají ve svých programech, které se silně zaměřují na laboratorní sezení a praktické workshopy s aplikacemi přímého výzkumu.

Nový společný magisterský program v oblasti udržitelného řízení a technologie má za cíl vyškolit novou generaci tvůrců změn, aby vedli přechod k odolnější, udržitelnější a inkluzivnější ekonomice. Jedná se o interdisciplinární program, který organizuje multiinštitucionální iniciativa pro Centrum společnosti (E4S) a který se snaží řešit stále vícerozměrné výzvy, kterým dnes čelíme, zejména v oblastech změny klimatu a digitálních a biologických revolucí.

Budování odolné a inkluzivní ekonomiky vyžaduje kombinaci inovativních technologií a nejlepších nápadů z oblasti managementu, ekonomiky a sociálních věd. K dosažení takové konvergence je cílem našeho magisterského programu poskytnout budoucím tvůrcům změn odpovídající interdisciplinární kompetence, “vysvětluje profesor Jean-Pierre Danthen, výkonný ředitel E4S v EPFL.

Program je vyučován v angličtině. Učební plán buduje kompetence ve třech dimenzích současně a vyváženým způsobem: technologie a inovace; Ekonomika a management; Stejně jako nástroje a dovednosti potřebné k vývoji udržitelných řešení.

