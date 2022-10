Co potřebujete vědět, abyste získali exkluzivní nabídky

obrázek : Blizzard / Kotaku

Monitor 2 tento týden přistál s a soubor změn Ve srovnání s první hrou, v neposlední řadě Její noví hrdinové. A pokud hledáte nejlepšího podpůrného hrdinu ve hře, Kiriko, nenechte si ujít příležitost Monitor 2První kapka škubněte. Počínaje dneškem, 7. října ve 14:00 PT / 17:00 ET, budete mít šanci získat legendární Sukajan Kiriko Skin a také vokální linku „Postarám se o své přátele“.

Nejprve musíte propojit své účty Battle.net a Twitch.

Musíte udělat pár věcí, abyste se ujistili, že jste zaregistrováni a připraveni skórovat Twitch Drops. Nejprve se přihlaste ke svému účtu Battle.net ve webovém prohlížeči. Pak zamiřte Připojení Battle.net strana. Ve spodní části uvidíte „Twitch“. Stiskněte „+Connect“ a postupujte podle kroků na konci Twitche, abyste se ujistili, že jste přihlášeni.

Propojte své účty, i když jste tak učinili v minulosti. Abyste k nim měli přístup, musíte své účty Twitch a Battle.net znovu propojit Monitor 2 Twitch drops. Nezáleží na tom, jestli tvůj táta pracuje v Blizzardu. Nyní přejděte a propojte tyto účty.

Jak získám Kirikovu novou hlasovou linku a Sukajanův legendární vzhled?

Jakmile propojíte nebo znovu připojíte své účty Twitch a Battle.net, můžete získat zvukovou linku „Postarám se o své přátele“ pro Kiriko tím, že budete dvě hodiny relaxovat. Monitor 2 Hraní na Twitchi. Jen se ujistěte, že sledujete vysílání na Monitor 2 Kategorie. Po vstupu zkontrolujte, zda je ve spouštěči povolena funkce Drops. Zkontrolujte si popis videa nebo chatu nebo se pro jistotu zeptejte operátora přes chat. Jumbo popcorn se ale držte, protože se na něj nemusíte dívat dvě hodiny na jedno posezení. dokud se trefíš Dvě hodiny Mezi výše uvedeným časem zahájení a 16. říjnem v 11:59 Pacifiku získáte audio linku. Pokud počítáte čtyři hodiny V té době získáte legendární skin Sukajan Kiriko. Celkem šest hodin Oba předměty získáte za Twitch Drop 1.

Měli byste vidět proudy na mě Webový prohlížeč nebo mobilní aplikace Twitch. Sledování na konzoli nebo aplikaci Twitch na vaší chytré televizi to nepřeruší, protože ty bohužel nepodporují Twitch Drops. Nemusíte se však držet stejného kanálu. Nebojte se tedy vyhledat zařízení pro streamování, které máte rádi. To vše se na konci sčítá za předpokladu, že to sledujete v prohlížeči nebo v aplikaci chytrého telefonu.

Jak získám své odměny na Twitchi?

Vítejte, v budoucnu jste to vy, kdo sledoval alespoň 2 hodiny Monitor 2 Na Twitchi mezi 7. a 16. říjnem. Pokud ještě nemáte, musíte tyto bonusy uplatnit. Zamiřte k Inventujte své kapky na Twitchi, abyste to získali. Jak poznamenává Blizzard, budete se muset přihlásit do regionu, ve kterém chcete dostávat Drops, a bude trvat až 24 hodin, než se vaše odměny objeví ve hře. Po uplatnění Drops budete mít 14 dní, abyste se ujistili, že váš účet Battle.net je propojen v případě, že jste přehlédli tento velmi důležitý bod výše. Jasně si pamatuji, jak jsem vám řekl, že nejste osvobozeni od opětovného propojení účtu.

Streamuji, objeví se na mém kanálu Drops?

Nejprve se ujistěte, že jsou vaše účty Twitch a Battle.net propojeny. Řekl jsem vám, že neexistují žádné výjimky. Jediné, co musíte udělat, je ujistit se, že Drops běží v souboru Streamer Home Drops strana.

A co budoucí kapky?

Vše zde uvádí to, co potřebujete vědět jako první Monitor 2 Twitch Drop. Ale od 17. října 11:00 PT do 24. října 00:00 PT dochází také k druhému poklesu. Tam pak můžete získat „Razor Sharp Kiriko Spray“. Dvě hodiny Z celkové doby sledování a poté „Kouzlo kruhové zbraně“. tři hodiny. tento Celkem pět hodin Pro obě položky v Twitch Drop 2.

Sledoval jsem všechny požadované hodiny, jak se nyní mohu ve hře zlepšit?

No, pokud jste začátečník, určitě se podívejte Tipy, jak začít. To pomůže demystifikovat hru, i když jste ji nikdy nehráli Monitor 2 nebo originál dříve. V opačném případě pokračujte a vytvořte záložku Stránka z vašeho oblíbeného herního webu abyste zůstali informováni.