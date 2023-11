Rada ministrů oceňuje nové objevy zemního plynu ve východní oblasti v Prázdné čtvrti

Rijád – Rada ministrů v čele s kustodem dvou svatých mešit králem Salmanem bin Abdulazizem dnes v úterý ocenila nové objevy zemního plynu ve Východní provincii a prázdné čtvrti Saúdské ropné společnosti (Aramco), která přispěje ke zvýšení zásob zdrojů. A posílení vedoucí pozice Království Saúdské Arábie v mezinárodním energetickém sektoru

Rada ministrů zvažovala znovuzvolení Království Saúdské Arábie členem Výkonné rady UNESCO na období 2023-2027 jako uznání jeho úsilí v mezinárodní spolupráci a jeho snahy dosáhnout svých strategických cílů a hrát zásadní roli. roli ve společné práci.

Přezkoumala také nejvýznamnější vývoj národního hospodářství a zpomalení inflace již pátý měsíc v řadě, což odráží sílu ekonomiky a účinnost postupů a opatření přijatých královstvím, aby čelilo růstu globální inflace.

Ministr informací Salman bin Youssef Al-Dosari v prohlášení pro saúdskou tiskovou agenturu po zasedání uvedl, že Rada ministrů diskutovala o regionálním a mezinárodním vývoji, zejména o situaci v pásmu Gazy.

Obnovil výzvu království k okamžitému příměří a aktivaci mezinárodních mechanismů, které by pohnaly k odpovědnosti osoby odpovědné za porušování a brutální a nelidské činy spáchané okupačními silami proti bezbranným civilistům, zdravotnickým zařízením a záchranným týmům.

Kabinet byl stručně seznámen s obsahem nedávných jednání představitelů Saúdské Arábie s představiteli řady zemí a také se zabýval poselstvím, které Jeho Výsost korunní princ a předseda vlády obdrželi od prezidenta Keňské republiky.

Rada ministrů ocenila pozitivní výsledky, které vyplynuly ze saúdsko-karibského summitu, a ocenila jeho význam při posilování vztahů mezi těmito zeměmi na multilaterální a bilaterální úrovni, posilování spolupráce v různých oblastech a posilování úsilí v boji proti změně klimatu a ochraně životního prostředí. a podporovat udržitelný rozvoj. Iniciativy čisté energie.

Rada ministrů potvrdila, že vrcholné schůzky, které letos Království pořádalo, jsou svědectvím o jeho váženém postavení a celosvětovém uznání. Odráží závazek Saúdské Arábie posilovat vztahy s ostatními zeměmi a mezinárodním blokem, stejně jako její rozhodující roli při posilování bezpečnosti, stability a prosperity v regionu a ve světě jako celku.

Rada ministrů pověřila ministra energetiky jednáním s vietnamskou stranou ohledně memoranda o porozumění pro spolupráci v oblasti energetiky.

Pověřila ministra energetiky uzavřením memoranda o porozumění s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR o spolupráci v oblasti energetiky.

Schválení memoranda o porozumění mezi Ministerstvem energetiky a Fondem OPEC pro mezinárodní rozvoj.

Rada ministrů schválila dohodu o spolupráci s pákistánskou vládou ohledně příjezdu poutníků do Svaté chýše.

Schválení memoranda o porozumění k ustavení Saúdsko-gruzínské koordinační rady podepsané ministrem zahraničních věcí.

Kabinet schválil memorandum o porozumění o spolupráci mezi ministerstvem kultury a katarským ministerstvem kultury.

Schválení memoranda o spolupráci mezi ministerstvem cestovního ruchu a bahrajnským ministerstvem cestovního ruchu.

Rada ministrů pověřila ministra školství, aby projednal s ministerstvem národního vzdělávání v Turecku a podepsal memorandum o porozumění pro spolupráci v oblasti veřejného vzdělávání.

Zmocnění ministra obchodu a předsedu představenstva Generálního úřadu pro zahraniční obchod k podpisu memoranda o porozumění s maledivským ministerstvem hospodářského rozvoje v oblasti obchodu.

Rada ministrů schválila prodloužení smlouvy uzavřené mezi Královstvím Saúdské Arábie a Francouzskou republikou o zamezení dvojího zdanění, pokud jde o daně z příjmu, dědictví a dědictví, a zvláštní protokol v tomto ohledu.

Pověřuje ministra komunikací a informačních technologií a předsedu představenstva Komise pro komunikace, vesmír a technologie uzavřít memorandum o porozumění s Organizací pro digitální spolupráci v oblasti komunikací a informačních technologií.

Kabinet schválil memorandum o porozumění mezi General Authority for Small and Medium Enterprises (Monshaat) a Small Industries Development Bank of India (SIDBI).