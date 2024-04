Semjon Byčkov opouští Českou filharmonii v roce 2028

Byčkov završí své desetileté působení ve funkci šéfdirigenta a hudebního ředitele na konci sezóny 2027-28.



dirigent Semjon Byčkov Od začátku sezóny 2018/19 se stal šéfdirigentem a hudebním ředitelem České filharmonie. Dnes oznámil, že neprodlouží smlouvu a že jeho funkční období vyprší na konci sezóny 2027-28.

generální ředitel České filharmonie, David MaříšekZarmoucen touto zprávou jsem sdílel: „Absolutně respektuji Reason a vím, že mluvím za celý orchestr, když řeknu, že bude velmi chybět, jak hudebně, tak na lidské úrovni. Se Semjonem je orchestr pryč. An bezprecedentní vzestup a Semjon je srdcem tohoto hnutí, my Jsme velmi vděční za to, čeho jsme již společně dosáhli, a po další čtyři roky, které jsou pro Semjona tak typické, jsou jeho slova velkorysá a opravdová a jasněji vyjadřují jeho myšlení než kdokoli jiný mohl.“

Byčkov vysvětluje, že se splnil jeho sen „Česká filharmonie být součástí malé skupiny, která tvoří orchestrální elitu světa a zajistit, aby ji svět znal a uznával“.

„Když se v roce 2028 po 10 letech vedení tohoto orchestru ukázalo, nastal čas, abych odešel z funkce jeho šéfdirigenta a skladatele,“ uvedl v dnešním prohlášení.

„Proč to s vámi sdílím, když zbývají 4 roky? Z velmi jednoduchého důvodu. V dnešním hudebním světě se plány dělají dlouho dopředu,“ vysvětluje. „Příští 4 roky umožní mým kolegům zajistit, aby další kapitola jejich života byla harmonickým a přirozeným vývojem, další kapitola je moje. Na několik příštích let máme naplánovaných mnoho zajímavých projektů a tato kapela bude i nadále pokračovat.“ být uměleckým centrem mého života od prvního dne.“