17letá Češka Linda Fruhvirtová zareagovala na odchod Sereny Williamsové.

Vycházející česká tenisová hvězda Linda Fruhvirtová přiznává, že prohra Sereny Williamsové a Roger Federer je na tenis náročný, ale říká, že je čas, aby přišli noví hráči a zapsali se do hry. Fruhvirtová, které v květnu bylo 17 let, je jednou z nejslibnějších a nejtalentovanějších hráček ve hře.

Fruhvirtová, aktuálně na 130. místě světového žebříčku, tuto neděli získá svůj první titul na okruhu WTA v Chennai a od pondělí se stane top 80 hráčkou. „Chtěli jsme, aby tento den přišel, ale nestalo se,“ řekla Fruhvirtová webu WTA.

„Je to jako konec jedné éry. Generace se teď mění. Přicházejí noví hráči jako Algaras. Myslím, že je čas na generační výměnu.“

Sestry Fruhvirtovy jsou úžasně talentované

15letá Brenda Fruhvirtová je také velmi talentovaná hráčka.

V 15 letech je Brenda již v žebříčku 200 nejlepších a v této sezóně vyhrála šest zápasů na nižší úrovni WTA Tour. Brenda si pamatuje Coreyho Goffa, kterému bylo pouhých 15 let, když postoupil do osmifinále Wimbledonu.

Linda cítí, že ona a Brenda mohou v budoucnu určitě dosáhnout skvělých grandslamových výsledků. „Vidíme, že (vyhrát grandslam v mladém věku) je možné, ale nemyslím si, že je možné dominovat a vyhrávat více slamů v 15 nebo 16 letech jako v minulosti,“ řekla Fruhvirtová.

„Samozřejmě chcete vyhrávat grandslamy co nejdříve, ale nestarám se o to, abych vyhrával, až mi bude 19 nebo 20. Budu se snažit co nejlépe a uvidíme.“ Serena a Venus se střetly ve dvou grandslamových finále.

Linda na otázku, jak si jednoho dne zahraje se svou sestrou ve finále grandslamu, odpověděla: „Bylo by to neuvěřitelné. Zejména pro naše rodiče je jedno, kdo vyhraje.“