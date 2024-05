Předcházet předčasným úmrtím z pěti hlavních příčin úmrtí v nemetropolitních a metropolitních okresech, Spojené státy americké, 2010–2022

Obyvatelé venkova, zejména ti, kteří žijí v jiných než jádrových okresech, čelili během sledovaného období vysokému počtu předčasných úmrtí, kterým bylo možné předejít. Rozdíly mezi venkovem a městem v předčasných úmrtích se liší podle příčiny smrti. Variace se však neomezují pouze na místo bydliště. Rozdíly v předčasné úmrtnosti ze všech příčin byly také spojeny s dalšími demografickými faktory (jako je pohlaví, rasa a etnický původ) (11). Například nejvyšší míra předčasných úmrtí byla pozorována ve venkovských okresech, kde většinu obyvatel tvořili černoši, Afroameričané, Indiáni nebo obyvatelé Aljašky (11). K řešení rozdílů v předčasné úmrtnosti ve venkovských a městských okresech, kterým lze předejít, jsou zapotřebí údaje o rozdílech v předčasné úmrtnosti ze specifických příčin pěti hlavních příčin podle kategorie venkovských a městských okresů, rasy a etnického původu, aby bylo možné informovat o rasově specifických intervencích a politikách zdravotní péče. a etnické skupiny. Pokračování této analýzy rozvrstvené podle rasy a etnického původu bude zveřejněno v následujících zprávách, což dále přispěje ke směřování stávajících a nových programů a politik.

rakovina

Celkově bylo snížení předčasných úmrtí na rakovinu, kterým lze předejít, významné a bylo větší v městských okresech, kde je přístup k preventivním službám, léčbě, péči o přežití a speciální péči mnohem vyšší než ve venkovských okresech (19). Větší centrální metropolitní oblasti a okrajové metropolitní oblasti dosáhly v roce 2019 rekordních hodnot. To je v souladu s celkovým poklesem úmrtí na rakovinu, který mezi lety 2001 a 2020 klesl o 27 % (20). Pokles předčasných úmrtí, kterým lze předejít, pravděpodobně odráží více faktorů. Zvýšení doporučeného screeningu hlavních příčin úmrtí na rakovinu (jako je rakovina plic, tlustého střeva, děložního čípku a prsu u žen) vedlo k dřívější detekci, kdy je léčba nejúčinnější, ak prevenci detekcí buněčných změn dříve, než se změní v rakovinu, jako v případě rakoviny tlustého střeva a konečníku (.21). Zvýšení proočkovanosti proti rakovinotvorným virům a snížená prevalence rizikových faktorů (jako je užívání hořlavého tabáku) také vedlo k poklesu úmrtnosti na rakovinu (22). Přístup k prevenci rakoviny a strategiím včasné detekce se s rozšířením Medicaid (23). Nové způsoby léčby a léčby rakoviny, zejména rakoviny plic a melanomu, také vedly k tomu, že lidé s diagnostikovanou rakovinou přežili déle (24). Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) provedla demonstrační projekt o tom, jak poskytnout nejlepší péči lidem žijícím ve venkovských oblastech, u kterých je diagnostikována rakovina (25). Ačkoli je rakovina v této analýze klasifikována jako jedna skupina onemocnění, každé místo rakoviny má různé rizikové faktory, má různé léčebné metody a může se projevovat různými způsoby mezi skupinami podle pohlaví, věku, rasy a etnického původu. Předčasná úmrtí, kterým lze předcházet, se mohou lišit v závislosti na umístění rakoviny a nemusí se snižovat u rakoviny se zvýšenou prevalencí rizikových faktorů (např. obezita), bez doporučených screeningových metod nebo beze změny léčby. Rakovina plic, hlavní příčina úmrtí na rakovinu, představovala 23 % všech úmrtí na rakovinu v roce 2020 (20). Geografické rozdíly v užívání hořlavého tabáku a screeningu rakoviny plic pravděpodobně způsobují částečné rozdíly v úmrtnosti na rakovinu plic. Přístup k zařízením pro screening rakoviny plic je ve venkovských okresech ve srovnání s městskými okresy omezený (26). Navzdory celkovému snížení předčasných úmrtí na rakovinu, kterým lze předejít, předčasná úmrtí překračují celostátní průměr v malých krajích, které nejsou hlavními zeměmi, což zdůrazňuje potřebu ve venkovských oblastech snížit předčasná úmrtí související s rakovinou. Vzhledem k tomu, že v roce 2019 více městských oblastí překračuje standardy pro úmrtnost na rakovinu z roku 2010, budoucí aktualizace standardů pro rakovinu využívající údaje z posledních let mohou lépe odrážet nejnižší úmrtnost, které lze dosáhnout.

Neúmyslné zranění

Zhoršující se a rozšiřující se epidemie předávkování drogami a nárůst úmrtí při nehodách a pádech motorových vozidel, to vše je hnacím motorem růstu předčasných úmrtí, kterým lze předejít v důsledku neúmyslných zranění (27). Snížení rozdílů mezi venkovem a městem v procentu předčasných úmrtí v důsledku neúmyslných zranění, kterým lze předejít, bylo způsobeno zhoršující se mírou úmrtnosti, které lze předejít v městských oblastech, přičemž procento se ve velkých centrálních městských oblastech během sledovaného období více než zdvojnásobilo. V případě předávkování drogami zůstává přístup k lékům k léčbě poruchy užívání opiátů ve venkovských okresech omezenější, o čemž svědčí nižší míra výdeje buprenorfinu a snížená kapacita léčby (28). Při automobilových dopravních nehodách obyvatelé venkova častěji zemřou a méně často než obyvatelé měst budou používat bezpečnostní pásy (29). Intervence založené na důkazech snižují rozdíly mezi venkovem a městem v používání bezpečnostních pásů a úmrtnosti motorových vozidel (30). Mnoho rizikových faktorů pádu je modifikovatelných, což znamená, že mnoha pádům lze předejít (31).

Srdeční onemocnění a mrtvice

Mezi venkovskými a městskými oblastmi během sledovaného období existovaly rozdíly v předčasných úmrtích na srdeční choroby a mrtvici, kterým bylo možné předejít. Tyto rozdíly se od roku 2019 do června 2022 zvýšily, s výjimkou velkých centrálních městských okresů, kde byl od roku 2020 do roku 2021 pozorován pokles o tři procentní body. Nárůst počtu předčasných úmrtí na srdeční choroby a mrtvice v letech 2020 a 2021, kterým lze předejít, pravděpodobně souvisí s Covid- 19. – související stavy, které přispěly ke zvýšenému riziku úmrtí na srdeční choroby a mrtvici (32). Zvýšení systolického a diastolického krevního tlaku, hlavního rizikového faktoru pro srdeční onemocnění a mrtvici, bylo pozorováno u všech věkových skupin při srovnání let 2020 a 2019 (33). Nerovnosti v kontrole hypertenze (tj. hodnoty systolického krevního tlaku ≥130 mmHg, diastolického krevního tlaku >80 mmHg nebo obojí) byly pozorovány během pandemie COVID-19 a jsou spojeny s nedostatečným přístupem ke zdravotní péči, dodržováním léků a monitorováním (34). Pacienti možná odložili nebo se vyhnuli vyhledání pohotovostní péče, když zažili život ohrožující událost během vrcholu pandemie COVID-19 (35). Návštěvy na pohotovosti pro srdeční infarkty a mrtvice klesly o 20 % v týdnech poté, co byl COVID-19 13. března 2020 vyhlášen národní nouzový stav, a počet hospitalizací pro srdeční infarkty a mrtvice se během pandemie snížil (35). Kromě toho je COVID-19 spojován se zvýšeným rizikem mrtvice a srdečních onemocnění (36,37).

Chronické onemocnění dolních cest dýchacích

Navzdory celkovému poklesu v letech 2010–2020 (v důsledku poklesů pozorovaných ve větších městských oblastech), procento předčasných úmrtí v důsledku CLRD, kterým bylo možné předejít, bylo v letech 2010–2015 ve středních a malých městských a venkovských okresech relativně stabilní. Během období 2010–2022 došlo k největšímu snížení předčasných úmrtí v důsledku CLRD v městských oblastech v letech 2019–2021 a mohlo by to být důsledkem úmrtí v důsledku COVID-19, které by jinak bylo možné přičíst CLRD. Lidé s CLRD (např. chronická obstrukční plicní nemoc) jsou vystaveni zvýšenému riziku úmrtí na COVID-19 (38).