20 let českého členství v Evropské unii

Málokdo pochybuje, že jde o skutečně historický okamžik. 1. května 2004 současně vstoupilo deset postkomunistických zemí, což je největší počet z hlediska počtu nových členských států a jejich počtu obyvatel. Toto zvláštní poselství vyslala současná předsedkyně Evropské komise Ursula van der Leyenová. Všichni čeští občané k výročí:

Ursula van der Leyenová|Foto: České předsednictví v Radě Evropské unie

„Drazí Češi, před dvaceti lety byla naše rodina spojena ve společném domově. Česko bylo vždy středem Evropy. Ale rozdělila nás železná opona. Heslem sametové revoluce bylo „Návrat do Evropy“ a vy zvolili Evropu, váš závazek ke svobodě ztělesněný ve velkých postavách, jako je Václav Havel, vůči zbytku Evropy vás nejen povzbudil, ale také vás učinil evropským vůdcem.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová říká: Jenže české členství v EU neprobíhalo vždy hladce. Podle nedávného průzkumu veřejného mínění zveřejněného Komisí na konci roku 2023 jsou Češi z 27 členských zemí nejvíce euroskeptičtí.

Karel Barták|Foto: Khalil Balbagy, Český rozhlas

Oslovili jsme Karla Partáka, který byl dlouholetým zpravodajem České tiskové kanceláře v Bruselu a později pracoval pro Komisi. Roky sledoval přístupová jednání a o celém procesu napsal knihu. Z dnešního pohledu se zdá téměř automatické či nevyhnutelné, že by se Česko stalo členem EU v 90. letech a v roce 2004 vstoupilo. Ale bylo to opravdu tak automatické? Nebo byly i chvíle, kdy EU chtěla rozšířit Česko spolu se všemi bývalými sovětskými satelity + Maltou a Kyprem?

Radek Špikář|Foto: Ian Willoughby, Radio Prague International

Získat perspektivu někoho s obchodními zkušenostmi a ekonomickým vzděláním, obeznámeného s realitou EU. Radek Špicar je podnikatel a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Vystudoval Univerzitu Karlovu a Univerzitu v Cambridge, byl bývalým náměstkem místopředsedy vlády pro ekonomiku a později členem exekutivy Škoda Auto. Několik let vedl středoevropskou pobočku amerického think tanku Aspen Institute a působil jako viceprezident Business Europe, největší evropské asociace zaměstnavatelů. Co přineslo české ekonomice dvacet let členství v EU?