David Jerichek byl ve středu v Mohegan Sun Areně ve Wilkes-Barre v Pensylvánii a připravoval se na zápas proti Wilkes-Barre/Scranton Penguins, když mu trenér Cleveland Monsters Trent Vogelhuber řekl, že ten večer nebude hrát.

Místo toho se Jerichek potřeboval dostat do letadla do Columbusu poté, co ho poprvé zavolali Blue Jackets. Obránce Adam Bockvist byl ve středu odpoledne umístěn do zraněné zálohy se zlomenou nohou a Ulster se obrátil na Jericheka, 18letého startéra a číslo 6 v celkovém pořadí letošního draftu, aby zaplnil jeho místo.

Ve čtvrtek, po Jiříkově prvním tréninku v NHL od bootcampu, dal trenér Jackets Brad Larsen jasně najevo, že si Jiříček zasloužil.

„Nevoláme mu jen proto, že byl skvělým výběrem v prvním kole,“ řekl Larsen. „Povolali jsme ho, protože to byl nejlepší obránce (v Clevelandu). Tak musíme pracovat.“

Ve svých prvních pěti zápasech s Monsters měl Jiříček čtyři asistence, aby vedl obranu Clevelandu. Adaptace na menší severoamerický led ze širšího ledu, na kterém hrál s HC Plzeň v České republice, Jiříkovi zabralo nějaký čas, ale přechod vypadal hladce.

A v pátek Jiříček udělá další krok v tomto přestupu, když bude debutovat v NHL proti Boston Bruins. Stane se sedmým 18letým hráčem, který bude hrát za bundy, a teprve druhým obráncem; Její kolega z české modré lajny Rostislav Klesla, který debutoval v první sezóně Jackitz 2000, je také.

Jiříček je také třetí volbou z draftu 2022, která bude hrát v NHL, k jedničce Juraji Slafkovskému a ke čtvrtému Shaneu Wrightovi.

„Cítím se jako jiné dny,“ řekl Gerek. „Druhý den je to práce. Jen se připravuji na zápas jako na ostatní zápasy. Už ne… (ty nervy) přijdou, myslím, před zápasem. Před 19. hodinou to budou nějaké nervy, ale to je součást hry.“

Očekává se, že Gerichik se postaví do druhé dvojice s Vladislavem Gavrikovem a ve čtvrtek bude také trénovat jako kapitán centra ve druhém PU. Jiříček řekl, že se bude celou noc opírat o Gavrikova.

„Je to skvělý hráč,“ řekl Jerichek. „Má spoustu zkušeností z Evropy i z NHL. Je pro mě velmi důležité mít kluka jako on.“

Larsen ve své debutové hře nerad vkládá nováčky do očekávání a za Jiříčka nic veřejně neřekl, ale jeho nadšení vidět Jiříčkův výkon bylo hmatatelné.

„Je pevný,“ řekl Larsen. „Možná ho musí občas brzdit. Možná je příliš agresivní, ale můžeme to od něj trochu vytrénovat, pozitivním způsobem. Chce být tvůrcem mužstva ve všech třech regionech, a to je skvělé, co vidíte.“ jako mladý muž.“

Už je to 16 škytavek, co Gereshk stál na pódiu v Montrealu jako šestý v celkovém pořadí a poprvé si oblékl dres Blue Jackets.

V pátek oblékne dres znovu, tentokrát při svém prvním debutu v Národní hokejové lize – po příletu z Česka ve čtvrtek pozdě večer ho z tribuny sledovali jeho rodiče Libor a Lenka.

„V Clevelandu jsem odehrál pár zápasů, takže to je nějaká zkušenost,“ řekl Jerichek. „Dnes je, myslím, nejdůležitější zápas mé kariéry. Potřebuji se připravit, vyspat se před zápasem. Doufám, že budu připravený nějakou dobu v 19 hodin.“

Jonas Corbesalo se chystá zahájit rehabilitaci s Cleveland Monsters

Po březnové operaci kyčle byl brankář Jonas Corbesalo na cestě zpět do fitness. Na začátku tréninkového kempu nebyl zbaven herních rutin a Jackets k jeho zotavení přistoupili pečlivě.

Sezónu začal na začátku sezony zraněné rezervy, ale v posledních týdnech trénoval s celým týmem, na prahu návratu. Další krok v Corbesalově rehabilitačním procesu přijde v sobotu, protože hraje svůj první zápas od operace.

Očekává se, že Corbesalo se v sobotu večer připojí k Monsters v Syrakusách na začátku rehabilitace proti Crunch, poté se v neděli setká s Jackitzem v Newarku, New Jersey, než tým příští týden odcestuje do Finska na dva zápasy Světové série proti Coloradu Avalanche.

