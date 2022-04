Covid news: Zdravotní agentury EU říkají, že na druhé posily je příliš brzy

Generální prokurátor Merrick Garland na Capitol Hill ve Washingtonu v roce 2021. kredit… Jezdci pro New York Times

Generální prokurátor Merrick B. Garland a ministryně obchodu Gina Raimondo ve středu uvedli, že byli pozitivně testováni na koronavirus, což je poslední z řady demokratů, zákonodárců a vysokých úředníků Bidenovy administrativy, kteří tvrdí, že byli nakaženi.

Také ve středu zástupkyně Catherine Clarková z Massachusetts, zástupkyně předsedy sněmovny a zástupce Scott Peters z Kalifornie oznámili, že měli pozitivní test.

Ministerstvo spravedlnosti v prohlášení uvedlo, že pan Garland, 69, požádal o test poté, co se dozvěděl, že mohl být testován. Oddělení uvedlo, že pan Garland, který byl očkován a posilován, byl asymptomatický a plánoval pracovat z domova alespoň pět dní. Do kanceláře se nevrátí, dokud se na konci tohoto období neobjeví negativní výsledek.

Oznámení pana Garlanda přišlo jen pár hodin poté, co v 10:00 přednesl na tiskové konferenci ministerstva spravedlnosti, kde stál nahý vedle několika dalších úředníků, včetně Christophera A. Výsledek testu následoval o několik hodin později.

Pan Garland oslovoval reportéry déle než půl hodiny, často si vyměňoval místa s ostatními na platformě zasedací místnosti.

Představitel Bílého domu řekl, že prezident Biden, který nebyl pozitivně testován na koronavirus, není považován za blízký kontakt. Úředník nebyl oprávněn mluvit veřejně a požádal, aby nebyl jmenován.

Na tiskové konferenci ve středu odpoledne tisková tajemnice Bílého domu Jen Psaki řekla, že navzdory rostoucím problémům mezi Kongresem, tiskovými agenturami a Bílým domem neplánuje administrativa zpřísnění protokolů a plánuje pokračovat v návratu k akčnímu plánu. .

Ale paní Psaki, která se nedávno podruhé pozitivně testovala, dodala, že prezident zůstal chráněn před virem tím, že přijal „opatření, která jdou nad rámec protokolů CDC“, jako je zajištění toho, aby každý, kdo vidí pokrok pana Bidena, byl testováno a sociální distancování při setkáních s prezidentem včetně V oválné pracovně.

Bílý dům uvedl, že prezidentův poslední test byl v pondělí s negativním výsledkem.

Paní Raimundo, 50 let, měla pozitivní test po domácím testu na antigen, ministerstvo obchodu Řekl to v prohlášení Středa. Sekretářka, která byla plně očkována a posilována, měla mírné příznaky a před dalším testem by se izolovala a pracovala doma po dobu pěti dnů, podle pokynů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, uvedlo ministerstvo.

Její kancelář uvedla, že právě probíhá vysledování kontaktů a probíhá proces informování lidí, se kterými mohla být v úzkém kontaktu.

paní Clarková, 58, Řekl to na Twitteru Ve středu ráno měla pozitivní test na virus a pociťovala mírné příznaky. Řekla, že je očkovaná a posilovaná.

„Jsem vděčná zdravotníkům a výzkumníkům, kteří nám dali nástroje ke zvládnutí tohoto smrtícího viru,“ řekla.

Pane Petersi cvrlikání Je „v pořádku – díky očkování a posilování“ a bude se izolovat doma, zatímco jeho kancelář zůstane plně funkční.

V prohlášení Bílého domu se uvádí, že Jamal Simmons, viceprezident pro komunikaci, měl ve středu pozitivní test na virus. Bude se izolovat a pracovat z domova, ale Simmons byl v úzkém kontaktu s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. Bude pokračovat v konzultacích se svým lékařem a plánuje pokračovat ve svém obecném rozvrhu.

Úředníci, kteří ve středu oznámili výsledky testů, přišli den poté, co další tři sněmovní demokraté – zástupci Joaquin Castro z Texasu, Adam Schiff z Kalifornie a Debbie Wasserman Schultz z Floridy – Prý měli pozitivní test.

Pozitivní testy jsou připomínkou toho, že i když se nejvyšší představitelé snaží ustoupit od přísných omezení a povzbuzují Američany, aby se naučili žít s koronavirem, epidemický Pokračuje, podnícen objevením se nového, vysoce nakažlivého sabotážního prostředku, který má odborníky obavy z jeho šíření.

Alespoň v březnu Devět sněmovních demokratů Pozitivní testy byly oznámeny do pěti dnů, přičemž více než polovina z nich se objevila poté, co se zákonodárci zúčastnili partyzánského ústupu ve Philadelphii. Dva další zákonodárci, kteří se ústupu ve stejnou dobu nezúčastnili, byli rovněž pozitivně testováni.

Hillary Clintonová a Doug ImhoffManžel viceprezidentky Kamaly Harrisové byl v březnu také pozitivně testován na virus, stejně jako paní Psaki, která… Výsledek testu byl podruhé během pěti měsíců pozitivníjeden den předtím, než je naplánováno připojit se k panu Bidenovi na diplomatickou cestu do Evropy.

Katie Rogersová Podílejte se na přípravě zpráv.