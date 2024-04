V archivech HST se skrývá více než 1000 nových přírůstků do naší sluneční soustavy

Ctihodný Hubbleův vesmírný dalekohled je jako dar, který se neustále rozdává. Nejen, že po více než třiceti letech práce stále činí astronomické objevy. Objevují také náhodou!

Díky mezinárodnímu týmu občanských vědců, s pomocí astronomů z Evropské vesmírné agentury (ESA) a některých algoritmů strojového učení, nový vzorek… Více než tisíc asteroidů Byl identifikován v archivních datech HST.

Použité metody představují nový přístup k hledání objektů v desítky let starých datech, který lze aplikovat i na jiné datové sady.

Výzkumný tým vedl Pablo García Martín, výzkumník na katedře teoretické fyziky na Autonomní univerzitě v Madridu (UAM). To zahrnovalo členy z Evropské vesmírné agentury, NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) a NASA Astronomický ústav Rumunské akademieUniversity of Craiova, University of Côte d'Azur a Bastion Technologies.

Papír popisující jejich zjištění, „Hubbleův lovec asteroidů III. Fyzikální vlastnosti nově objevených asteroidůnedávno se objevil v Astronomie a astrofyzika.

Zeptejte se kteréhokoli astronoma a řeknou vám, že asteroidy jsou zbytky materiálu z formování sluneční soustavy cca. před 4,5 miliardami let. Tyto objekty mají mnoho tvarů a velikostí, od velkých kamenů po planety.

Pozorování těchto objektů je náročné, protože jsou slabé a neustále se pohybují, když obíhají kolem Slunce. Díky své rychlé geocentrické oběžné dráze může HST zachytit putující asteroidy díky výrazným zakřiveným drahám, které zanechávají v expozicích HST. Jak HST obíhá Zemi, jeho pohled se mění, když pozoruje asteroidy, které sledují jeho oběžné dráhy.

O asteroidech je také známo, že mají snímky „lehké bomby“ získané Hubbleem vzdálených kosmických objektů, jako je UGC 12158 (viz obrázek výše). Díky znalosti HST, když jsou zasaženy asteroidy, a měření zakřivení čar, které opouštějí, vědci mohou určit vzdálenosti asteroidů a odhadnout tvary jejich drah. Schopnost to udělat s velkými vzorky umožňuje astronomům testovat teorie o vzniku a vývoji hlavního pásu asteroidů.

Jak nedávno řekl Martin na HST Evropské vesmírné agentury tisková zpráva:

„Zakopáváme hlouběji, abychom viděli menší počet asteroidů v hlavním pásu.“ Překvapilo nás, že jsme viděli tolik kandidátských objektů. Objevily se nějaké náznaky, že tato skupina existuje, ale nyní to potvrzujeme náhodným vzorkem asteroidu skupina Získaná pomocí celého Hubbleova archivu, který je důležitý pro poskytnutí vhledu do evolučních modelů naší sluneční soustavy.

Podle jednoho široce přijímaného modelu jsou malé asteroidy úlomky větších asteroidů, které se srážely a drtily dohromady po miliardy let.

Konkurenční teorie tvrdí, že malé objekty vznikly tak, jak vypadají dnes, před miliardami let a od té doby se příliš nezměnily.

Astronomové však nemohou nabídnout věrohodný mechanismus, proč tyto malé asteroidy nehromadí více prachu než cirkumstelární disk, který obklopoval naše slunce před miliardami let (a z něhož vznikly planety).

Astronomové navíc již nějakou dobu věděli, že srážky mohou zanechat určitý podpis, který lze použít k testování současné populace hlavního pásu.

V roce 2019 astronomové z Evropské centrum pro vědu a technologii (hůl) a Centrum vědeckých dat Evropského centra pro kosmickou astronomii ESDC spojilo své síly s největší a nejpopulárnější platformou pro občanskou vědu Zooniverse a Google, aby spustily projekt občanské vědy Hubble Asteroid Hunter (HAH), jehož cílem je identifikovat asteroidy v archivních datech z HST.

Tato mapa je založena na archivních datech Hubbleova vesmírného dalekohledu, která byla použita k identifikaci převážně neviditelné skupiny velmi malých asteroidů. (NASA/ESA/P.J. Martin (AUM)/E. Whitley (STScI))

Tým HAH se skládá z 11 482 dobrovolníků z oblasti občanské vědy, kteří si během 19 let prohlédli 37 000 snímků z HST. Po poskytnutí téměř dvou milionů identifikací dostal tým tréninkovou sadu pro automatizovaný algoritmus k identifikaci asteroidů na základě strojového učení. Výsledkem bylo 1 701 stop asteroidů, z nichž 1 031 odpovídalo dříve nekatalogizovaným asteroidům – asi 400 z nich mělo velikost menší než 1 km (~1 090 stop). Řekl Martin:

„Polohy asteroidů se v průběhu času mění, takže je nemůžete najít pouhým zadáním souřadnic, protože jako astronomové nemáme čas podívat se na všechny snímky asteroidů dostal nápad spolupracovat s více než 10 000 občanskými vědeckými dobrovolníky a prohlédnout si rozsáhlé archivy HST.

Tento průkopnický přístup lze efektivně aplikovat na soubory dat shromážděných jinými observatořemi pro pozorování asteroidů, jako je Spitzerův vesmírný teleskop NASA a Stratosférická observatoř pro infračervenou astronomii (SOFIA).

Jakmile vesmírný teleskop Jamese Webba (JWST) shromáždí dostatečně velký soubor dat, lze stejnou metodu použít i na jeho archivní data.

Jako další krok bude projekt HAH zkoumat obrysy dříve neznámých asteroidů, aby charakterizoval jejich oběžné dráhy, doby rotace a další vlastnosti.

