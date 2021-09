SpaceX měl problémy na palubě své první plavby. Mohlo to být mnohem horší

Isaacman řekl, že systémy kosmických lodí SpaceX Crew Dragon varovaly posádku před “významným” problémem. Strávili měsíce zkoumáním příruček SpaceX a výcvikem v reakci na nouzové situace ve vesmíru, a tak se vrhli do akce a spolupracovali s pozemními správci SpaceX, aby určili příčinu chyby.

Jak se ukázalo, Drak posádky nebyl v nebezpečí. Ale záchod byl v letadle.

Ve vesmíru není nic jednoduchého, včetně návštěvy koupelny. V případě zdravého člověka na Zemi je zajištění toho, aby vše skončilo na záchodě, obvykle otázkou jednoduchého cíle. Ale ve vesmíru není pocit gravitace. Neexistuje žádná záruka, že co vyjde, půjde … tam, kde má být. Odpad může – a také jde – všemi možnými směry.

K vyřešení tohoto problému existují toalety s ventilátory uvnitř, které slouží k vytváření sání. V zásadě vytahují odpad z lidského těla a udržují jej pryč.

Fanoušci „systému nakládání s odpady“ Crew Dragon měli mechanické problémy. Tím spustil poplach, který posádka uslyšela.

Scott “Kid” Bottet, manažer mise Inspiration4, který pomáhal na misi dohlížet ze Země, o tom novinářům řekl v rozhovoru pro CBS. Ředitel řízení misí posádek ve společnostech Poteet a SpaceX později na tiskové konferenci potvrdil „problémy“ se systémem nakládání s odpady, ale nešel do konkrétních podrobností, což vedlo k okamžitému přívalu spekulací, že chyba mohla způsobit katastrofický chaos.

Když se na to Isakman ve čtvrtek přímo zeptal, Isakman řekl: „Chci mít 100 procent jasno: V kabině nebyly absolutně žádné problémy, protože se jí týkají.“ kteří což. “

Isaacman a jeho spolucestující na misi Inspirace4 ale museli spolupracovat se SpaceX, aby na problém reagovali během svého třídenního pobytu na oběžné dráze, během kterého zažili četné výpadky komunikace a zdůraznili důležitost komplexního systému školení posádky.

“Pravděpodobně bych řekl, že někde kolem 10% našeho času na oběžné dráze jsme neměli.” [communication with the ground]„Byli jsme během toho velmi klidná a úžasná posádka,“ řekl a dodal, že „mentální odolnost, dobrý mentální rámec a dobrý přístup“ byly pro misi zásadní.

“Psychologický aspekt je jednou z oblastí, kde nemůžete dělat kompromisy, protože … zjevně se tam staly okolnosti, kdy kdybyste měli někoho, kdo by neměl takovou mentální odolnost a začali byste jednat špatně, mohlo by to skutečně přinést zapnuto, “řekl Isaacman.

SpaceX neodpověděl na žádosti CNN Business o vyjádření.

Toaletní příběh také zdůrazňuje základní pravdu o lidskosti a jejích mimozemských ambicích – bez ohledu na to, jak lesklou a brilantní si představujeme naši budoucnost ve vesmíru, biologická fakta zůstávají.

vrh ve vesmíru, historie

Isaacsin – jako mnoho astronautů před ním – byl plachý, když mluvil o „umístění toalety“.

„Nikdo opravdu nechce jít do krvavých detailů,“ řekl Isakman. Když ale posádka Inspiration4 hovořila s některými astronauty NASA, řekli: „Používání koupelny a prostoru je těžké a musíte být dobří – co je to za slovo? – velmi“ Dobré srdce Pro každého “.

Dodal, že navzdory problémům se záchodem v letadle nikdo neměl žádné nehody ani urážky.

„Nevím, kdo je koučoval, ale dokázali jsme se přes to dostat a dostat se z toho [the toilet] I když byly zpočátku obtížné podmínky, nebylo tam vůbec nic, víš, v kabině Nebo cokoli podobného. ”

Zjistit, jak bezpečně odpočívat ve vesmíru, byla zásadní otázka položená na úsvitu lidských vesmírných letů před půl stoletím a cesta k odpovědím nebyla bezchybná.

Během mise Apollo 10 z roku 1969, kdy Thomas Stafford, John Young a Eugene Cernan pluli kolem Měsíce, hlásil Stafford šestému dni mise zpět Mission Control, že v kabině plave kus odpadu. Vládní dokumenty, které byly kdysi utajovány

„Dej mi rychlý kapesník,“ Stafford registrovaný Jak řekl několik minut předtím, než Cernan objevil další: „Tady je další zatracený hovno.“

Proces sběru fekálií v té době NASA Zpráva Později se ukázalo, že „velmi základní“ plastový sáček byl „přilepený na hýždě“.

“Systém fekálních pytlů byl okrajově funkční a posádka jej popsala jako extrémně” nechutný, ” Zpráva Od roku 2007 později odhaleno. “Sáčky neposkytovaly žádnou kontrolu zápachu v mini kapsli a zápach byl výrazný.”

Toalety ve vesmíru se od té doby vyvíjely díky usilovnému úsilí vědců NASA, řekla novinářka Mary Roachová, autorka knihy Packing for Mars. NPR v roce 2010.

“Problém je v tom, že máte tuto velmi pokročilou vesmírnou toaletu a potřebujete ji vyzkoušet. No, musíte, víte, vzít to na Ellington Field a jet na simulátoru s nulovou gravitací-letadlo, které tyto podrobné oblouky nahoru a dolů – a pak musíte najít chudého dobrovolníka z kanceláře správy odpadového systému, aby to otestoval. A já nevím, jak vy, ale myslím, že to udělám na vyžádání za 20 sekund, teď to žádá hodně tlustého střeva. Je to tedy velmi podrobné a klamné. “

Vycvičit astronauty v používání koupelny není žádná legrace, napsal Roach ve své knize Mobilizace pro Mars.

„Jednoduché močení se může bez gravitace stát lékařskou pohotovostí vyžadující katetrizaci a trapné radiové konzultace s leteckými chirurgy,“ napsala. Protože se moč chová v močovém měchýři v prostoru odlišně, může být velmi obtížné zjistit, kdy člověk potřebuje jít.

přizpůsobení prostoru

Lidské tělo je evolučně navrženo pro život na Zemi s jeho gravitací, vzduchem bohatým na kyslík a předvídatelnými environmentálními cykly. Nebyl speciálně navržen tak, aby se vznášel v beztížném stavu, což způsobilo, že mnoha astronautům bylo špatně, zvláště během prvních dvou dnů na oběžné dráze.

„Při prvním letu jsem zvracel 93 minut,“ řekl astronaut NASA Stephen Smith, veterán ze čtyř misí raketoplánu. novinář . „Byl to první ze stokrát během čtyř cest. Je zvláštní jít do práce, kde víte, že budete zvracet.“

NASA má pro nemoc oficiální termín – Space Adaptation Syndrome, který v jednom výzkumném příspěvku odhaduje, že to zažilo asi 80% astronautů.

Isaacman řekl, že během mise Inspirace4 necítil potřebu zvracet. Přizpůsobení se mikrogravitaci však může být nepohodlné.

„Je to jen shromáždění ve vaší hlavě, jako když visíte hlavou dolů na posteli,“ řekl CNN Business. „Ale musíš najít způsob, jak to prostě ignorovat a propracovat se … Asi po dni je tu nějaká rovnováha, o které moc nevíš.“

Ne všichni jeho kolegové měli takové štěstí. Hayley Arsenault, 29letá žena, která přežila rakovinu a pracovala jako lékařka Inspirace4, musela podat injekci Phenerganu-antihistaminika používaného k léčbě kinetózy v boji proti nevolnosti, řekl Isaacman.

Neodmyslitelnou pravdou je, že lidé budou bojovat s nemocí, pokud se budeme stále dívat na prostor a vnímat jej jako místo, kam jít. Proto mnoho novinářů, včetně Roacha, zpochybnilo naši tendenci romantizovat cestování vesmírem a bagatelizovat drsnou realitu a rizika.

Ale navzdory nepříjemnosti Isaacman řekl, že nelituje svého rozhodnutí utratit téměř 200 milionů dolarů za třídenní vesmírný let.

„Doufám, že to poslouží jako model pro budoucí mise,“ řekl a dodal, že věří v misi SpaceX, která nakonec podpoří celé kolonie lidí žijících ve vesmíru.

Během jeho cesty: „Cítil jsem se opravdu nabitý energií a energií z myšlenky, že prostě musíme stále tlačit a jít dál.“