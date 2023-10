Zvyšující se tlak na Německo, aby dodalo Ukrajině rakety dlouhého doletu

Lídři Evropské unie se v pátek potýkali s tím, jak by se blok musel přizpůsobit, pokud by začlenil Ukrajinu, během summitu ve Španělsku poznamenaném otázkami o dlouhodobé podpoře Západu válečnému úsilí Kyjeva proti Rusku.

Ukrajina dostala cestu ke členství v loňském roce a zahájila tak letitý proces reforem, které mají Ukrajinu uvést do souladu s předpisy EU. Prezident Volodymyr Zelenskyj, stejně jako vůdci Polska a pobaltských států prosazovali její urychlení, ale vůdci bloku prohlásili, že ke členství neexistuje žádná rychlá cesta.

Očekává se, že příští měsíc Evropská komise, výkonná složka bloku, zveřejní hodnocení snahy Kyjeva přizpůsobit se pravidlům EU a národní lídři v prosinci rozhodnou, zda zahájí jednání o členství s Ukrajinou.

„Vzhledem k vyhlídkám na další rozšířenou Unii musí být EU a budoucí členské státy připraveny,“ uvedli šéfové vlád EU v prohlášení po setkání. „Aspirující členové by měli zintenzivnit své reformní úsilí, zejména v oblasti právního státu,“ stojí v prohlášení. „Unie potřebuje položit základy a nezbytné vnitřní reformy.“

Pokud by se Ukrajina stala členem, přineslo by to zásadní posun ve struktuře rozpočtu bloku. Některé východoevropské země budou muset platit více, než dostávají na dotacích.

„Existuje mnoho otázek a pochybností,“ řekl Viktor Orbán z Maďarska o možnosti připojení Ukrajiny k bloku. „Nejprve musíme vědět, o kolika penězích mluvíme.“

Neformální rozhovory tento týden ve španělské Granadě, kde lídři diskutovali také o migraci a ekonomické nezávislosti, posloužily jako příprava na formální setkání vůdců bloku koncem tohoto roku.

I když rozhovory o členství Ukrajiny pokračovaly, země EU kalkulovaly ekonomické a politické náklady na pokračování posílání vojenské pomoci do země, zvláště když politické nepokoje v Kongresu ohrožovaly pomoc USA.

Očekává se, že vedoucí představitelé EU projednají balíček pomoci pro Ukrajinu ve výši 50 miliard EUR na summitu koncem tohoto měsíce v Bruselu, ale již naznačili, že nebudou schopni zaplnit mezeru v podpoře, kterou ponechaly Spojené státy, pokud Kongres nehlasuje pro. . Více pomoci.

Rozsáhlá moskevská invaze na Ukrajinu v loňském roce přiměla blok 27 států zvážit další rozšíření svých řad, ale přistoupení je dlouhý a náročný proces, který obvykle trvá asi deset let, a to i pro země, které nejsou ve válce.

„S touto válkou, kterou Rusko vede proti Ukrajině, již není možné dále otálet,“ řekl v pátek předseda Evropské rady Charles Michel s odkazem na expanzi bloku. „To neznamená, že to bude snadné, protože v Evropské unii existují různé názory a různé citlivosti.“