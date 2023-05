Král Charles, William a Kate se v předvečer korunovace setkávají s královskými fanoušky

Co se týče davu, bylo to potěšení pro dav – lepší než „podobný“ pár Harry a Meghan, kteří se ve čtvrtek objevili v nákupním centru.

Mezi táborníky v obchoďáku tento týden je Donna Werner, 71, žena v domácnosti z Connecticutu, která přijela v úterý. Přinesla s sebou sluneční klobouk s konfetami pro Charlese – a lepicí pistoli pro případ, že by jí některá spadla z hlavy. „Ve Spojených státech nic takového nemáme,“ řekla. „Celou historii. To se vrací o tisíc let zpátky. Hrady, zahrady, královské rodiny, to všechno miluji. „