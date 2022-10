První celý víkend Meloniho u moci byl Řím zaplaven fašistickými obrázky

Římská radnice

ŘÍM – Již druhý den po sobě se obyvatelé italské metropole probudili do a děsivá připomínka Z nejtemnější minulosti země. Samolepky slavící 100 let Biografie Benita Mussoliniho v Říměkterý vedl k 20 letům fašistické nadvlády, zdobí mnoho budov v centru města a na most pro pěší před starořímským Koloseem je vztyčen obrovský transparent slibující „100 let později, pochod pokračuje“.

Brzy je zboural starosta Říma Roberto Gualtieri, ale ne dříve, než se před nimi rozšířily selfie neofašistů. „Ilegální plakáty k oslavě stého výročí pochodu Říma, které se včera večer objevily v některých ulicích, jsou nepřijatelné a ostudné,“ napsal Gualtieri na Twitteru. „Nařídil jsem, aby je okamžitě odstranili.“

Guglielmo Mangiapane / Reuters div>“ src=“https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/MDsITr2eWxkzQGv9JbZCYA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQ3MA–/https://media.zenfs.com/80808080350808 „/> Guglielmo Mangiapane / Reuters div>“ src=“https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/MDsITr2eWxkzQGv9JbZCYA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQ3MA–/https://media.zenfs.com/80808080350808 „/> Guglielmo Mangyapan/Reuters

Plakáty jsou možná pryč, ale existuje nejméně tucet památek – včetně masivního obelisku před olympijským stadionem s nápisem Mussoliniho v bílém mramoru – za jejichž zachování město draze platí. Na vlakovém nádraží Ostense je také vystavena mozaika „Il Duce“, kterou postavil pro příchod Adolfa Hitlera v květnu 1938.

Čtyři hodiny severně od hlavního města, v Predappiu, kde se Mussolini narodil a kde je jeho krypta pravidelně vyzdobena poznámkami a květinami, se neofašisté energicky sejdou, aby v pátek znovu defilovali a plánují uspořádat tři dny „oslav“ v rozkaz oslavit.

Představitelé města, kteří zavírají oči před obchody s cetky prodávajícími suvenýry Mussoliniho a Hitlera včetně etiket na víno a klíčenky, řekli deníku The Daily Beast, že očekávají, že tento víkend oslaví výročí až 2000 lidí. Setkají se s nimi členové ANPI, národního sdružení italských partyzánů, kteří bojovali proti režimu a plánují pochod na vlastní pěst. Policie očekává napětí. „Je to znepokojivý signál,“ řekl agentuře AP Gianfranco Pagliarolo, národní prezident asociace. „Je jasné, že vítězství nacionalistické pravice povede k návratu provokativních pozic neofašismu… Nemáme obavy, že budeme bojovat politickými a v případě potřeby i legitimními zbraněmi.“

Příběh pokračuje

Nový italský předseda Senátu má trezor plný fašistických memorabilií z druhé světové války

Zatímco nová italská premiérka Giorgia Meloniová odsoudila fašismus a tento týden Parlamentu řekla: „Nikdy jsem nepocítila sympatie nebo sblížení s nedemokratickými režimy, včetně fašismu, protože jsem vždy považovala rasistické zákony z roku 1938 za nejnižší bod v italských dějinách. je nahá, znak její strany nese symbol fašistické pochodně a Ignazio „Benito“ La Rosa, nově zvolený předseda Senátu z její strany, má ve svém sklepě vystavenou sbírku fašistických memorabilií.

Itálie má zákon proti oslavě fašismu, ale ten je jen zřídka vymáhán a v barech po celé zemi je běžné vidět sochy a portréty diktátora. Ve volené funkci bylo také několik Mussoliniho dědiců, včetně jeho vnučky Alessandry Mussoliniové, která byla zvolena do Evropského parlamentu v roce 2006, načež během rozhovoru ve státní televizi řekla: „Je lepší být fašistou než homosexuálem“. Rachel Mussoliniová, pravnučka a členka strany Meloni, získala v nedávných volbách do městské rady v Římě nejvíce hlasů a pravděpodobně bude stoupat po politickém žebříčku jako jedna z Meloniových poddaných.

Přečtěte si více v The Daily Beast.

Získejte největší zprávy a skandály Daily Beast přímo do vaší schránky. Otevřete si účet nyní.

Zůstaňte informováni a získejte neomezený přístup k jedinečným zprávám Daily Beast. přihlásit se nyní.