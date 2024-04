Britský torpédoborec zaznamenal první odpálení rakety Royal Navy od války v Zálivu

Rohová ikona dolů Ikona ve tvaru úhlu směřující dolů. Torpédoborec Royal Navy HMS Diamond zachytil střelu vypálenou militanty Houthi na komerční loď. královské námořnictvo

Ve středu britská válečná loď zničila balistickou střelu Houthi, která pravděpodobně mířila na komerční loď.

Podle zprávy to byl první takový sestřel Royal Navy od války v Zálivu.

Střety v roce 1991 byly prvním případem, kdy protiletadlové střely odpalované z lodi uspěly při zničení nepřátelské střely v námořním boji.

Britská válečná loď ve středu sestřelila balistickou střelu vypuštěnou Húsíy v Jemenu, což bylo první zabití královského námořnictva od války v Perském zálivu před více než 30 lety.

HMS Diamond, torpédoborec typu 45, podle nové zprávy použil své pokročilé stíhače Sea Viper k sestřelení smrtící hrozby Houthi, zatímco válečná loď chránila obchodní loď v Adenském zálivu.

Koaliční loď „úspěšně zaútočila“ na protilodní balistickou střelu nad Adenským zálivem dříve v ten den, uvedlo ve středu americké ústřední velení nebo CENTCOM, při prvním potvrzeném útoku Houthiů za více než týden.

Střela pravděpodobně zamířila na MV Yorktown, obchodní loď vlastněnou a provozovanou pod americkou vlajkou s americkou a řeckou posádkou na palubě, uvedlo v prohlášení americké ústřední velení. prohlášení. Dodala, že nebyly hlášeny žádné škody ani zranění.

Pohled ukazuje HMS Diamond v Rudém moři během operace Prosperity Guardian, na tomto letáku pořízeném 6. ledna 2024. Chris Sellars/Handout přes Reuters

Koaliční loď byla od té doby identifikována jako Diamond The Times zmíněno Ve čtvrtek nové podrobnosti o zásnubách. Grant Shapps, britský ministr obrany, incident potvrdil a řekl deníku, že to bylo poprvé, co byla raketa zachycena v boji válečnou lodí Royal Navy od roku 1991.

Během války v Zálivu torpédoborec typu 42 HMS Gloucester použil střely Sea Dart ke zničení irácké protilodní střely třídy Silkworm mířící na americkou válečnou loď. Ten příspěvek Označeno poprvé Protiletadlové střely úspěšně zničily nepřátelskou raketovou hrozbu během bitvy na moři.

Bezprostředně nebylo jasné, jaký typ střely Húsíové ve středu použili. Bylo potvrzeno, že rebelové používali různé zbraně Rakety a drony íránského původu Od té doby, co loni začali útočit na lodě v Rudém moři a Adenském zálivu.

Britské ministerstvo obrany okamžitě neodpovědělo na dotazy Business Insider ohledně účasti.

Diamond byl poprvé nasazen do regionu v prosinci jako součást úkolové skupiny vedené americkým námořnictvem, která reagovala na pokračující hrozby Houthi u pobřeží Jemenu. Válečná loď Strávil několik týdnů doma na začátku tohoto roku, aby získal údržbu a další zásoby, ale od té doby se do oblasti vrátil.

Britská válečná loď HMS Diamond reaguje na útok Houthi 9. ledna 2023. královské námořnictvo

Během těchto nasazení použil Diamond rakety Sea Viper a 30mm kanón ke zničení malého počtu dronů Houthi při několika příležitostech. Několik dalších evropských válečných lodí také zničilo hrozby Houthi ve vzduchu, spolu s americkými loděmi.

Mezitím, krátce po středečním diamantovém střetu, který ukončil období relativního klidu v Rudém moři a Adenském zálivu, které trvalo něco málo přes týden, americké síly zničily nad Jemenem čtyři bezpilotní letouny.

Americké ústřední velení uvedlo, že rozhodlo, že protilodní balistické střely a drony Húsíů představují „bezprostřední hrozbu pro Spojené státy, koalici a komerční lodní dopravu v regionu“.

Americké centrální velení dodalo: „Tato opatření byla přijata k ochraně svobody plavby a zvýšení bezpečnosti mezinárodních vod pro americké, koaliční a obchodní lodě.“