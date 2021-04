Pompeo kritizuje íránské zprávy: „Když jsem to řekl Trumpovi, Kerry řekl Zarifovi“

Zatímco Mike Pompeo byl ministrem zahraničí a poradcem Donalda Trumpa a Kaisera Bidena pro klima a bývalý ministr zahraničních věcí Pompeo uvedl, že stejnou roli hraje John Kerry – kromě toho, že byl poradcem íránského ministra zahraničí Mohammada Javada Zarifa.Hannity„Úterý.

Kerry, který sloužil jako ministr zahraničí během roku Obama Administrativa údajně doporučila Zarifovi tajné izraelské operace, což je něco, co hostitel Sean Hannity naznačil, že čelní republikáni jako senátor Mitt Romney z Utahu a Daniel Sullivan z Aljašky souhrnně obžalovali.

„Inženýr si toho idiota pamatoval [Iran nuclear] Dohoda se snaží uklidnit Írán již více než deset let, přičemž kazí našeho hlavního spojence na Blízkém východě, Izraeli, na každém kroku a jako jeden článek v The New York Post s názvem „John Kerry se vyhýbá linii zrady s Íránem,“ Hannity řekl.

Před představením Pompea poukázal hostitel 1971 nahrávek Kerry, veterán z vietnamské války, svědčí americkému Senátu o údajných válečných zločinech spáchaných jeho spolupracovníky.

Hannity poznamenal, že Kerry je jednou srovnával s Mughalským císařem 13. století Čingischánem.

Poté Pompeo řekl Hannitymu, že pokud jsou zprávy o rozhovorech Kerryho se Zarifem pravdivé, měl by úředník Bidenovy administrativy mluvit otevřeně a čestně s americkým lidem:

„Zdá se, že z této zprávy se potvrdilo to, o čem jsme skutečně věřili, a to je, když jsem informoval prezidenta Trumpa Kerryho, že sdílel se Zarifem zpravodajské informace týkající se izraelských operací,“ řekl.

„Doufám, že to není pravda. John Kerry musí přijít a promluvit s americkým lidem a vysvětlit jim, proč se setkal se Zarifem.“

Pompeo také naznačil, že Kerry předtím přiznal, že byl v kontaktu se Zarifem během Trumpovy administrativy.

Věříme, že říkal Íráncům, aby se drželi této nátlakové kampaně, síly, kterou Amerika proti vám uplatňuje, to skončí, [Biden] Tyto volby vyhrajete, budou tu 4 roky, ve kterých můžete zůstat, nevyjednávat s týmem Trump po dobu jedné minuty. “ Má tedy spoustu vysvětlování. “

“[T]Není důvod se domnívat, že nám neřekl, že byl skutečně překvapen tím, že nemá dostatečné znalosti izraelských operací. “

Hannity dodal, že Kerry zjevně spáchal stejný zločin jako demokraté a média hlavního proudu v rozsahu generálního nadporučíka ve výslužbě Michaela Flynna, když se před inaugurací Trumpa obrátil na ruského diplomata.