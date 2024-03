Česká republika Kristina Pišková byla korunována Miss World 2024 v Jio World Convention Center v Bombaji. Ona je ta s…

Česká republika Kristina Pišková byla korunována Miss World 2024 v Jio World Convention Center v Bombaji. Je Českou Miss World po Taťáně Kuchařové v roce 2006. Slečna Libanon Yasmina Zaytoun byla první na druhém místě. Po 28 letech se v zemi konala slavná soutěž krásy. Indie naposledy vyhrála titul Miss World v roce 1996.

Češka Kristina Pišková získala v sobotu na slavnostním ceremoniálu v Bombaji titul Miss World 2024. Po vítězce z roku 2006 Taťáně Kuchařové je druhou Miss World České republiky.



Soutěžící ze 112 zemí se v sobotu zúčastnily 71. soutěže Miss World v Jio World Convention Center v Bombaji. Polská Miss World Karolina Białawska korunovala svou nástupkyni ve finále, kde Miss Libanon Yasmina Zaytoun skončila jako první vicemistryně. Aceh Abrahams z Trinidadu a Tobaga a Lesego Sombo z Botswany byli součástí čtyř nejlepších finalistů.

Bengaluru před 28 lety hostilo soutěž Miss World a toto je poprvé, co se tato událost koná v Bombaji.

Miss World 2013 Meghan Young a filmař Karan Johar spolupořádali letošní třpytivé finále. Zpěváci Neha Kakkar a Tony Kakkar zahráli původní píseň, zatímco Shaun také zpíval pro publikum. Zatímco Neha a Doni zasáhly Kaala Shashma a Thime Thiem, Shaan věnoval Du Aaj Ki Naari Hai všem soutěžícím Miss World. Sini Shetty reprezentující Indii se probojovala do top 8, ale nedokázala se dostat do finále 4.



Ihned po zisku koruny nadšená Christina řekla: „Je to splněný sen. Jsem velmi hrdý na to, že reprezentuji svou zemi na celosvětové scéně. Na příští rok se velmi těším.“









Kdo je Christina Pisco?Kristina je česká modelka s diplomem z práva a obchodní administrativy. Prosazuje udržitelný rozvoj prostřednictvím vzdělávání.

