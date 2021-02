Podle nové politiky COVID-19 by cestujícím ve Velké Británii mohlo hrozit až 10 let vězení

Zprávy naznačují, že každému cestujícímu, který navštíví Spojené království ze země „červeného seznamu“, hrozí až 10 let vězení.

Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock v pondělí uvedl, že nová politika je účinná.

“Tvrdě zakročíme proti jednotlivcům, kteří poskytují nepravdivé informace ve formě vyhledávače cestujících,” řekl Podle Pro večerní kvalitu. „Cestujícím může hrozit až deset let vězení, pokud leží na formuláři lokátoru a pokusí se do deseti dnů od svého příjezdu skrýt to, co bylo v zemi na„ červeném seznamu “.

Hancock uvedl, že obyvatelé Velké Británie a Irska z míst na „červeném seznamu“ vlády si budou muset koupit „izolovaný balíček“, který bude od pondělí stát 4 400 na osobu a bude zahrnovat přístřeší, testování na viry a další předměty.

Existuje 33 zemí, včetně Jihoafrické republiky, Portugalska a Jižní Ameriky, odkud bylo cestování do Velké Británie účinně zakázáno kvůli obavám z nových variant koronového viru.

Hancock vydal hlavní zprávy Minulý týden Když v rozhovoru řekl, že film „Infekce“ z roku 2011 pomohl ovlivnit jeho přístup k tomu, jak nejlépe vyjít Covit19 Vakcína ve Velké Británii

Nezávislý Oznámeno V úterý bylo ve Velké Británii 12 364 nových případů a 1 052 úmrtí. S virem bylo spojeno celkem 113 850 úmrtí.

