Íránský vyslanec při OSN řekl, že Írán nenavádí Húsíy ani jiné skupiny k zahájení útoků.

Íránský velvyslanec při OSN Lester Holt v rozhovoru pro NBC News řekl, že Írán neposkytuje zbraně silám Houthi v Jemenu a nevykonává kontrolu nad militanty nebo jinými ozbrojenými skupinami v regionu, které zahajují útoky na Spojené státy a Izrael.

Amir Saeed Iravani na otázku, zda Írán vyzbrojuje militanty Houthi, kteří v posledních měsících podnikli desítky dronů a raketových útoků na komerční lodě v Rudém moři a Adenském zálivu, odpověděl: „Vůbec ne.“

Dodal, že Húsíové „mají své vlastní zbraně“ a že Írán nevydává pokyny, jak je používat.

Při popisu vztahu Íránu k ozbrojeným skupinám, které Teherán nazývá „Osou odporu“, Iravani řekl, že jeho vláda má s těmito skupinami něco, co připomíná „obrannou dohodu“, kterou přirovnal k NATO.

„Neřídíme je. Nenařizujeme je. Máme mezi sebou společné konzultace,“ řekl Iravani.

Řekl ale, že Írán vyzbrojuje Hamás a další palestinské militanty, i když tyto skupiny také dělají svá vlastní rozhodnutí.

Dodal, že Írán nehrál žádnou roli v útoku Hamásu na Izrael 7. října, při kterém zahynulo 1200 lidí, mnoho z nich byli civilisté.

„Nepodíleli jsme se na tomto rozhodnutí. Bylo to palestinské rozhodnutí a palestinská implementace. Nemáme v této otázce žádnou roli,“ řekl.

Spojené státy a další vlády již dlouho obviňují Írán z vyzbrojování, výcviku a financování sítě zástupců v Libanonu, Pásmu Gazy, Iráku, Sýrii a Jemenu, poukazujíce na nalezené zbraně vyrobené v Íránu a na přítomnost poradců z íránských revolučních gard. . Agentura Defence Intelligence Agency v úterý uvedla, že analýza veřejně dostupných snímků ukazuje, že Húsíové používají balistické střely a drony íránské výroby k zaměřování komerčních lodí v Rudém moři.

Iravani řekl, že Írán chce „uklidnit situaci“ na Blízkém východě a že nejlepším způsobem, jak snížit napětí, je dosáhnout příměří mezi Izraelem a Hamásem.

Řekl: „Nechceme krizi v tomto regionu.“

Řekl ale, že Írán neustoupí hrozbám USA a je připraven se v případě potřeby bránit.

Věřím, že výhrůžný jazyk proti Íránu nezabere. Dodal: „Jazyk spolupráce a respektu bude fungovat proti Íránu. Pokud si myslíte, že se Írán bojí hrozeb, tak se úplně mýlíte.“

Pokud Spojené státy zaútočí na „íránské území…nebo íránský personál po celém světě…určitě je budeme bránit.“

Írán a Spojené státy „vždy“ měly způsoby, jak komunikovat prostřednictvím prostředníků, navzdory nedostatku formálních diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi, řekl Iravani. Dodal, že nepřímá jednání loni vyústila ve výměnu vězňů a uvolnění financí zmrazených kvůli sankcím, ale rozhovory o oživení jaderné dohody uzavřené v roce 2015 ztroskotaly.

„Je těžké znovu obnovit ty neúspěšné diskuse,“ řekl.

Holt se zeptal, jestli by Írán mohl zastavit útoky Houthiů v Rudém moři telefonátem, a Iravani řekl, že to není možné, protože Teherán nad skupinou nemá žádnou moc. Řekl, že Írán je připraven povzbudit Húsíje, aby zastavili své útoky, pokud se Izrael zároveň stáhne z Gazy a zruší omezení na dodávky pomoci.

Iravani řekl, že síly Houthiů nikdy „nevstoupily“ do Rudého moře, dokud Izrael nezaútočil na Hamás v Gaze. Popsal izraelskou kampaň v Palestinském pásmu jako „agresi“ a řekl, že Húsíové se zaměřují pouze na lodě přepravující zboží do az Izraele, protože Palestinci čelí omezením toku potravin a paliva do Gazy.

Soukromé lodní společnosti, Spojené státy a další vlády však tvrdí, že Húsíové zaútočili na skupinu nákladních lodí bez jakýchkoli obchodních vazeb na Izrael.

Dříve v úterý vypálily síly Houthi v Jemenu šest protilodních balistických střel na dvě různé komerční nákladní lodě překračující Rudé moře a Adenský záliv, řekl představitel obrany NBC News. Tři rakety zamířily na MV Star Nasia, velkou nákladní loď operující v Adenském zálivu, způsobily menší škody a žádné oběti. Loď nedávno navštívila přístav v Egyptě a podle veřejně dostupných námořních údajů mířila do Indie. Úředník obrany uvedl, že na druhou nákladní loď v jižním Rudém moři byly vypáleny další tři rakety, které bez účinku zasáhly blízké vody.