Evropská centrální banka kritizuje neočekávanou Meloniho daň bankám

Evropská centrální banka si vzala na mušku neočekávanou italskou daň na banky, varovala, že riskuje, že bude sektor zranitelnější vůči hospodářskému poklesu, a vyzvala Řím, aby pečlivě posoudil dopad daně.

Evropská centrální banka je nezávazná Legální názorTato zpráva, zveřejněná ve středu na zasedání správní rady ve Frankfurtu, má zintenzivnit napětí s Římem, které již vzrostlo po prudkém zvýšení nákladů na půjčky tvůrců úrokových sazeb.

ECB uvedla, že navrhovaná daň znamená, že banky se slabší úrovní kapitálu nebo menší instituce, které se více spoléhají na tradiční úvěrové aktivity, „mohou být méně schopné absorbovat potenciální rizika poklesu hospodářského poklesu“, a vyzývá k další analýze opatření.

Dodal, že italská daň by také mohla poškodit finanční stabilitu v eurozóně tím, že by snížila nerozdělený zisk bank, omezila jejich schopnost půjčovat a omezila jejich schopnost vytvářet kapitálové rezervy pro absorbování budoucích ztrát.

Překvapivé rozhodnutí z minulého měsíce uvalit 40procentní daň na část čistého úrokového příjmu italských bank – rozpětí mezi tím, co vydělají z půjček a tím, co platí vkladatelům – oznámil na noční tiskové konferenci místopředseda vlády. Matteo Salvini. Minulý měsíc. To otřáslo investory a vedlo to následující ráno k poklesu bankovních akcií.

Ke zmatku přispělo několik verzí podrobností navrhované daně, protože banky a investoři usilovali o jasnost. Téměř o 24 hodin později ministerstvo financí částečně ustoupilo, snížilo rozsah daně a omezilo výběr na 0,1 procenta celkových aktiv bank.

Italský návrh navazuje na podobné kroky vlád EU ve Španělsku, Maďarsku, České republice a Litvě za poslední rok, z nichž většina vyvolala podobnou kritiku ze strany Evropské centrální banky.

Premiérka Giorgia Meloniová obhajovala jednorázovou daň, která je podle ní nezbytná k omezení „nezákonných zisků“ věřitelů z toho, že se jim nepodařilo zvýšit úrokové sazby na vkladech, i když se základní sazby Evropské centrální banky zvýšily. Ve videu na sociálních sítích tento krok označila za „daň z nespravedlivé marže“.

Věřitelé se proti dani ohradili a zpochybnili její základní legitimitu. Italská bankovní asociace ve svědectví předloženém parlamentu tento týden uvedla, že daň porušuje italskou ústavní zásadu práva na vlastnictví, a to vzhledem k „vyvlastňovací povaze opatření na podnikové bohatství“.

Asociace také tvrdila, že srovnávání současných marží s těmi, které existovaly v období, kdy „úrokové sazby byly kolem nuly“, není spravedlivé měřítko a může porušovat základní princip volné hospodářské soutěže EU.

ECB varovala, že regresivní povaha daně by mohla podpořit vnímání nejistého daňového rámce a vést k rozsáhlým soudním sporům, což by způsobilo problémy právní nejistoty.

Přestože vyšší úrokové sazby zvýšily zisky bank tím, že jim umožnily zvýšit náklady na úvěry rychleji než sazbu, kterou nabízejí střadatelům, ECB uvedla, že to nemusí vydržet, protože sektor by mohl být ovlivněn nižšími objemy úvěrů a vyššími ztrátami z nesplácení. . Aktuální půjčky.

Italská ekonomika se za tři měsíce do června ve srovnání s předchozím čtvrtletím propadla o 0,4 procenta, což odráží zpomalení výroby a snížení daňových pobídek na renovace domů.

„ECB doporučuje, aby za účelem posouzení, zda jeho provádění představuje rizika pro finanční stabilitu, a zejména zda by mohlo narušit odolnost bankovního sektoru a způsobit narušení trhu, byl zákonný dekret doprovázen komplexní analýzou možných negativní důsledky pro bankovní sektor.“

ECB dodala, že tato analýza by měla zkoumat dopad daně na „dlouhodobou ziskovost a kapitálovou základnu bank, přístup k financování a poskytování úvěrových podmínek, novou konkurenci na trhu a její potenciální dopad na likviditu“.

Někteří věřitelé by podle ní mohli dosáhnout vyššího čistého úrokového výnosu a zároveň celkově ztratit peníze, pokud by jejich operace vydělávající na poplatcích zaznamenaly neúspěch. Daň by také mohla roztříštit evropský bankovní systém „kvůli heterogenní povaze takových daní“.