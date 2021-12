Aktualizace NC koronaviru 17. prosince: 3 nové případy omikronu COVID 19 zjištěny v Severní Karolíně

Raleigh, NC – Zde jsou nejnovější zprávy a informace o vakcínách COVID-19 a COVID-19.

Wake County Public Health potvrdilo propuknutí COVID-19 v Raleigh Rehabilitation Center, 616 Wade Ave.

Jedná se o čtvrté ohnisko zařízení. Předchozí ohniska se vyskytla v červnu 2020, prosinci 2020 a září 2021. Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb Severní Karolíny definuje ohnisko jako dva nebo více lidí – obyvatel nebo zaměstnanců – kteří byli pozitivně testováni na virus. Vzhledem k potenciálu rychlého šíření COVID-19 v dlouhodobém prostředí sdílí NCDHHS pokyny ohledně kroků, které by tato zařízení měla podniknout po vypuknutí epidemie.

Orange County potvrdil svůj první případ omikronové varianty.

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že osoba je doma v izolaci, má mírné příznaky a je plně očkovaná, ale ještě nedostala posilovací dávku.

V Orange County bylo za poslední dva týdny zaznamenáno 344 nových případů COVID-19 ve srovnání se 190 v předchozích dvou týdnech.

Genové sekvenování bylo provedeno v nemocnicích UNC, aby se zjistilo, že tento stav byl způsoben variantou Omicron.

„První případ Omicronu je připomínkou důležitosti očkování, přeočkování a obecných preventivních strategií potřebných k ochraně před COVID-19,“ řekla Quintana Stewart, ředitelka zdravotnictví Orange County. „Každý ve věku 5 let nebo starší by se měl nechat očkovat a přeočkování se doporučují všem ve věku 16 let a starším.“

Páteční ranní titulky

Tři nesouvisející případy omikronové varianty byly objeveny v okrese Pitt, což je asi hodinu východně od Raleigh.

Ministerstvo zdravotnictví okresu Pitt uvedlo, že prázdninové cestování a aktivity přinesly alternativu okresu Pitt.

Není to překvapení, protože odborníci uvedli, že Omicron se zdá být vysoce nakažlivý a pravděpodobně se nakonec stane dominantním kmenem COVID-19 ve Spojených státech.

Pete County je druhým v Severní Karolíně, který ohlásil nález omikronové varianty. Okres Mecklenburg identifikoval případ začátkem tohoto týdne.

Čtvrtek

Sto tři mariňáků vybitý Námořní pěchota ve čtvrtek uvedla, že za odmítnutí vzít si vakcínu proti COVID, když vojenské služby začaly propouštět várku až 30 000 členů aktivní služby, kteří stále odmítají být očkováni – dokonce i po několika příležitostech, aby tak učinili při minulých očkováních.

Na konci srpna ministr obrany Lloyd Austin nařídil, aby se vakcína proti COVID stala povinnou pro veškerý vojenský personál USA; Do té doby to bylo dobrovolné.

Dr. Anthony Fauci řekl, že boostery „nemohou moc chránit před infekcí, ale… šly by dlouhou cestou k ochraně před těžkým onemocněním.“

Fauci očekává, že údaje o vakcínách proti COVID-19 pro děti mladší pěti let budou k dispozici začátkem příštího roku (první čtvrtletí 2022).

Řekl také, že USA by mohly projít obtížnou zimou se současnými deltami a omikrony, ale „můžete si užít prázdninové období se svou rodinou, pokud jste očkovaní, a vaši rodinní příslušníci jsou očkovaní“.

Míra COVID-19 v Severní Karolíně nadále stoupá, protože se počasí ochlazuje a objevují se nové proměnné.

NCDHHS oznámilo 4165 nových případů, stejně jako minulý čtvrtek (4153) a nejvíce od začátku října.

Denní kladná míra je 7,5 %, což je pokles z 9,1 % den předtím.

Stát uvedl, že bylo hospitalizováno dalších 43 lidí, celkem 1 604. Toto číslo je vyšší než za poslední dva týdny a odráží čísla z poloviny října.

NCDHHS také ohlásila 29 nových úmrtí na celkem 19 099 od začátku pandemie COVID-19.

Co se týče očkování, 62 % celé populace NC je alespoň částečně imunizováno, stejně jako 73 % dospělé populace.