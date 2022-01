Microsoft PowerToys dostává novou funkci Always On Top a spouštěcí vyhledávání na webu

Microsoft tento týden aktualizuje PowerToys tak, aby zahrnoval novou funkci Always On Top a funkci vyhledávání na webu do spouštěče podobného Spotlight. Verze 0.53.1 obsahuje dvě velmi potřebné funkce spolu s dlouhým seznamem oprav chyb a vylepšení 12 Microsoft PowerToys.

Always On Top, jak název napovídá, umožňuje jakékoli aplikaci být vždy před ostatními, i když přesunete fokus do jiného okna. Zatímco mnoho aplikací to již podporuje, PowerToys nyní zajišťuje, že lze nainstalovat cokoli, což je užitečné zejména pro starší aplikace, které možná budete chtít mít náskok před ostatními aplikacemi na více monitorech.

Vzhledem k tomu, že hry obvykle běží v režimu celé obrazovky nad ostatními okny, Always On Top PowerToy dokonce obsahuje přepínač herního režimu, který umožňuje hrám spouštět celou obrazovku nad nainstalovanými aplikacemi. Mezi další nastavení patří možnost zobrazit barevný okraj kolem nainstalované aplikace a dokonce přehrát zvuk, když je aplikace nainstalována. Můžete také vyloučit aplikace z instalace a aktivovat Always On Top pomocí klávesy Windows + Ctrl + T.

Druhým užitečným doplňkem PowerToys je vyhledávání na webu ve spouštěči Run. Microsoft nejprve spustil launcher podobný Spotlightu Téměř před dvěma lety, což uživatelům Windows umožňuje rychle vyhledávat aplikace a soubory napříč operačním systémem. Konečně má nyní vyhledávání na webu, které vám umožní rychle prohledávat web pomocí výchozího prohlížeče a výchozího vyhledávače.

Výchozí aktivační příkaz pro webové výsledky je „???“ , nebo se zobrazí výsledky hledání, pokud Spustit nemůže najít související soubor nebo aplikaci. Kromě těchto dvou doplňků přidali Microsoft a open source vývojářská komunita také podporu pro miniatury G-code v Průzkumníku souborů.

PowerToys verze 0.53.1 je nyní k dispozici od společnosti Microsoft Stránka PowerToys GitHubnebo prostřednictvím Microsoft Store.