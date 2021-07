Fauci varuje před novým nárůstem COVID, jak ukazuje průzkum veřejného mínění, že republikáni se stále zdráhají očkovat.

Anthony Fauci se obává vzniku „téměř dvou Amerik“, protože míra očkování se v jednotlivých regionech velmi liší. Největší odborník na infekční onemocnění v zemi uvedl, že asi 99 procent úmrtí na COVID-19 ve Spojených státech zahrnovalo lidi, kteří nebyli imunizováni, a popsal to jako „tragický“ případ. „Je to děsivé, zejména pro ty z nás, kteří jsme se potýkali s nemocemi, pro které neexistuje účinné protiopatření,“ Fauci řekl na NBC Seznamte se s tiskem. „Když máte situaci, jakou máte dnes – kde máte hrozivého nepřítele ve viru, který na rok a půl tragicky narušil naši planetu … a přesto máme velmi účinná protiopatření.“

Sledujte: Dr. Anthony Fauci říká #MTPMůžeme očkovat každého [in the U.S.] Pokud chtějí „dostat vakcínu. Dr .. Fauci: „Na celém světě existují lidé, kteří by udělali cokoli, aby dostali vakcínu.“ pic.twitter.com/1goTN9cuGH – Seznamte se s tiskem (MeetThePress) 4. července 2021

I když se v celé zemi zvyšuje celková míra očkování, může varianta delta vést k prudkému nárůstu případů v regionech, kde je frekvence zvláště vysoká. „Existuje ochota očkovat,“ řekl Fauci. Existují tedy některé státy, kde je úroveň očkování jednotlivců 35% nebo méně. Za těchto okolností můžete očekávat náhlé výkyvy v určitých oblastech, v určitých státech, městech nebo krajích. „Toto potenciální zvýšení znamená, že by měli i plně očkovaní lidé“Přejít na další míliSnažte se nosit masky v oblastech s nízkou mírou očkování.

Dávejte pozor: Pokud se chystáte na místo s nízkou mírou očkování, „udělejte zvláštní úsilí“ a noste masku, i když jste byli očkováni, říká doktor Fauci #MTP. Dr .. Fauci: „Vakcíny nejsou tak dobré, jaké jsou a jsou velmi účinné, nic stoprocentní.“ pic.twitter.com/iaJHTaIUg5 – Seznamte se s tiskem (MeetThePress) 4. července 2021

Fauci vyzval lidi, aby přestali myslet na vakcíny jako na politický problém a uznali pouze to, že zachraňují životy. „Řešíme historickou situaci s touto pandemií a máme nástroje, jak s ní bojovat,“ řekl. „Takže, proboha, odložte všechny ty rozdíly stranou a uvědomte si, že společným nepřítelem je virus.“ Fauci řekl, že v mnoha částech světa jsou lidé “Kdo by udělal cokoli, aby dostal očkování. “

Fauci prosba přišla v podobě The Washington Post / ABC News Průzkum byl zveřejněn v neděli Ukázalo se, že pouze 45 procent republikánů dostalo alespoň jeden výstřel, ve srovnání s 86 procenty demokratů. Zatímco pouze 6 procent demokratů tvrdí, že je nepravděpodobné, že by byli očkováni, téměř polovina republikánů – 47 procent – to říká stejně. Téměř čtyři z deseti republikánů tvrdí, že by proti očkování proti COVID-19 rozhodně očkováni nebyli, zatímco 22% nezávislých se cítí stejně. Z neočkovaných 60 procent uvádí, že američtí představitelé přehánějí rizika varianty delta.

V květnu byl prezident Joe Biden nastavit cíl než do 4. července dát 70 procentům populace alespoň jednu dávku COVID-19. Nakonec pouze 20 států, Washington, DC a dva okresy Tohoto cíle jste dosáhli.