Prolongovaná porucha smutku je dnes oficiálně uznanou duševní chorobou

Fotografie : Eliano Imperato / Agence France-Presse ( Getty Images )

Nejnovější aktualizace Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch, číselníku používaného odborníky na duševní zdraví, zahrnuje nový oficiálně uznaný stav: prodlouženou poruchu smutku. Lidé, kteří prožívají dlouhodobý smutek, jsou považováni za osoby, které mají intenzivní pocity a zaujaté myšlenky, které je obtěžují nebo narušují jejich každodenní fungování nad rámec běžného procesu truchlení.

Diagnostický a statistický manuál duševních poruch byl vytvořen Americkou psychiatrickou asociací a je často nazýván psychiatrickou biblí. Není to jen průvodce pro klinické lékaře, protože poskytovatelé pojištění obvykle spoléhají na to, že DSM souhlasí s pokrytím léčby těchto různých poruch. Takže validace dat v DSM má také důležitou finanční váhu.

Podle APA mohou lidé, kteří prožívají dlouhodobý smutek odbornost „Extrémní touha po zesnulém nebo zaujatost myšlenkami na zesnulého nebo u dětí a dospívajících okolnostmi smrti.“ Tyto reakce na smutek je nejvíce ovlivní po většinu dne, téměř každý den, minimálně po dobu jednoho měsíce. Kritéria pro Diagnostický a statistický manuál duševních poruch u dětí naznačují, že stav může být diagnostikován šest měsíců po ztrátě, zatímco u dospělých může být diagnostikován po roce. APA také uvádí lékaře, že symptomy lidí by neměly být lépe vysvětlovány jinými stavy.

Nejméně od roku 2010 se někteří psychiatři pokoušeli přidat prodlouženou poruchu smutku do Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch, který běžně prochází novými vydáními a menšími revizemi. Obhájci argumentovali, že lidé s dlouhodobým smutkem jsou také lze jednoznačně identifikovat Těch, kteří zažívají typický smutek, a také stavy potenciálně související se ztrátou, jako je posttraumatická stresová porucha a deprese. Ale značná část kritiků byla proti jeho přidání, včetně dřívější členové Od pracovní skupiny Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, která tvrdila, že diagnóza by rozvrátila normální chování. Jde o kritiku namířenou proti jiným termínům nedávno přidaným do Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch, jako např. herní závislost.

Změny v Diagnostickém a statistickém manuálu duševních poruch byly schváleny procesem spolupráce, nicméně na podzim roku 2021 bylo povoleno zahrnout prodlouženou poruchu smutku. Tento týden Americká psychiatrická asociace oficiálně propuštěn Diagnostický a statistický manuál duševních poruch, páté vydání, textová revize (DSM-5-TR), s prodlouženou poruchou smutku jako novým a jediným stavem, ke kterému může být přidána.

„Zahrnutí prodloužené poruchy smutku do DSM-5-TR bude znamenat, že kliničtí lékaři, pacienti i rodiny sdílejí porozumění tomu, jak vypadá normální smutek a co může znamenat dlouhodobý problém,“ řekl Saul Levin, šéf jednatel a lékař. Ředitel APA, v září 2021, kdy byl případ původně oznámit být zahrnut. „Právě teď je nezbytné sdílet informace a zvyšovat povědomí o vleklé poruše smutku.“