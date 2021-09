Ve zjevné politické změně Gantz říká, že Izrael může přijmout návrat k íránské dohodě

Ministr obrany Benny Gantz prohlásil, že je připraven přijmout scénář, ve kterém se Spojeným státům podaří oživit íránskou jadernou dohodu, ve vzácném komentáři vysokého vládního úředníka, který mnohostrannou dohodu rozhodně neodmítá.

„Současný přístup USA k vrácení íránského jaderného programu zpět do krabice, to bych přijal,“ řekl Gantz. Sdělit Foreign Policy v rozhovoru zveřejněném v úterý používá rétoriku, kterou Bidenova administrativa používala k popisu cíle společného komplexního akčního plánu.

Ačkoli izraelští představitelé obrany, kteří nejsou ve vládě, v minulosti projevili určitou míru tolerance vůči JCPOA, tento sentiment se na vládní úředníky nerozšířil a Gantz se zdá být nejvyšším členem vlády, který to zaznamenává.

Předseda vlády Naftali Bennett minulý měsíc v Bílém domě ujistil prezidenta USA Joe Bidena, že nebude veřejně vést kampaň proti snahám Washingtonu přesvědčit Írán, aby se vrátil k dohodě z roku 2015 zprostředkované bývalým prezidentem Barackem Obamou, kterou jeho předchůdce Donald Trump v roce 2018 opustil. Izraelští úředníci. Ona řekla. To byl odklon od Bennettova předchůdce Benjamina Netanjahua, který zahájil agresivní kampaň proti JCPOA a dokonce přijal pozvání vystoupit na společném zasedání Kongresu, kde neúspěšně loboval proti zákonodárcům.

Bennett však také dal jasně najevo, že je proti jaderné dohodě a veřejně nevyjádřil, že její oživení je něco, s čím může Izrael žít, jak to udělal Gantz ve svém úterním rozhovoru.

Získejte denní vydání Times of Israel

E -mailem a nenechte si ujít naše nejdůležitější novinky Registrací souhlasíte s podmínkami

Tajemník obrany měl také jasno v tom, že chce dosáhnout „životaschopného plánu B vedeného USA“, který bude zahrnovat značný politický, diplomatický a ekonomický tlak na Teherán společně vyvíjený Spojenými státy, Evropou, Ruskem a Čínou, pokud budou probíhat rozhovory ve Vídni návrat USA a Íránu JCPOA nepřinesl ovoce.

Televizní kamery před „Grand Hotel Vienna“, jak se ve Vídni v Rakousku konají uzavřené rozhovory o jaderné energii, 20. června 2021 (Florian Schroetter/AP)

„K tomu musíme také svázat Čínu a Asie musí hrát svoji roli,“ řekl Gantz s odkazem na rostoucí ekonomické vazby Íránu s Dálným východem. “Izrael nemá schopnost vést skutečný plán B. Nemůžeme zavést režim mezinárodních ekonomických sankcí. Spojené státy by to měly vést.”

„Írán by se měl obávat, že to Spojené státy a jejich partneři myslí vážně,“ dodal.

Gantz rovněž pro zahraniční politiku poznamenal, že Izrael má svůj vlastní „plán C“, který by zahrnoval vojenskou akci.

“Pokud tlačení začne, dostaneme se tam,” řekl Gantz, než přešel z hebrejštiny do angličtiny a dodal: “Nejsme Amerika, ale máme své schopnosti.”

Dále varoval, že pokud světové mocnosti nezabrání Íránu v získání jaderné zbraně, povede to k závodům v jaderném zbrojení. „Jiné země nebudou jen tiše sedět … koupí si to přímo z regálu z Pákistánu nebo od kohokoli jiného.“

Když byl Gantz požádán, aby se vyjádřil k odstoupení USA z Afghánistánu a rychlému převzetí země Talibanem, bránil Bidenovu administrativu a vysvětlil, že politika je „zcela pochopitelná … jinak tam můžete zůstat navždy“ a dodal, že „neexistují žádné šťastné výběry. “

Podle něj by však Íránu nemělo být dovoleno vyvodit z afghánského scénáře, že „vše, co musíte udělat, je zůstat silný a odhodlaný a Západ se zhroutí“.

Americký prezident Joe Biden si potřásá rukou s izraelským premiérem Naftali Bennettem, když se setkávají v Oválné pracovně Bílého domu v pátek 27. srpna 2021 ve Washingtonu. (AP Photo/Evan Vucci)

Také k palestinské otázce poskytl Gantz některé ze svých dosud nejpodrobnějších komentářů.

Při vyjádření podpory pro „potřebu[ing] zde dvě politické entity “a údajně neužívá výraz„ stát “k popisu budoucí palestinské entity, kterou si představuje.

Navíc řekl, že Izrael nerozebere žádné ze svých osad na Západním břehu, takže ponechá mnohem méně prostoru, než si Palestinci pro svůj stát představují, a který podle většiny analytiků vytvoří životaschopné hranice.

“[Palestinian Authority President Mahmoud] Gantz řekl, že Abbas stále sní o tratích z roku 1967 … a to se nestane. „Musí si uvědomit, že tam zůstáváme … Neodstraňujeme osady.“

Bylo to vůbec poprvé, kdy Gantz vyjádřil nesouhlas s evakuacemi osad, dokonce ani nerozlišoval mezi izraelskými městy blíže Zeleným čarám než těmi v hlubinách Západního břehu, jak to dělal v minulosti. Odmítnutí evakuace osad bylo poslední Netanjahuovou politikou, ale musí se ještě rozšířit do středu politické mapy, jak se Gantz snaží prosadit.

Pohled na základnu Givat Assaf, poblíž osady Beit El na Západním břehu, 15. května 2014 (Miriam Alster/Flash 90)

Trval však na tom, že udržování vztahů s Abbásem a palestinskou samosprávou je „hodnotou prvořadého významu“.

Ti dva se minulý měsíc setkali v Ramalláhu, poté Gantz oznámil sérii malých iniciativ zaměřených na zlepšení života Palestinců. Jeho kancelář tvrdí, že je v zájmu Izraele posílit palestinskou samosprávu, aby nabídla umírněnou alternativu k hnutí Hamas, které vládne Gaze.

Bennett ale stále stojí v čele vlády a dal jasně najevo, že se s Abbasem ani nesetká, natož aby s ním zahájil politická jednání.

“Obecně se vládě daří – děláme si navzájem prostor.” [to work]… ale já jsem vůdce bezpečnostních záležitostí, řekl Gantz.