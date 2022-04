Izraelská armáda v reakci na raketovou palbu z Gazy při dvou nočních náletech bombardovala pozice Hamasu

Palestinské frakce v Gaze vypálily dvě dávky raket na jižní Izrael ve středu pozdě a ve čtvrtek za úsvitu, z nichž každá vyvolala samostatnou reakci izraelské armády, což představuje největší přestřelku od 11denní války loni v květnu.

První start přišel z Gazy kolem 22:30, přičemž střepiny zasáhly zaparkované auto a zeď poblíž domu ve městě Sderot. Na místě byly nalezeny stovky koulí naložených do rakety.

O necelé tři hodiny později izraelská armáda uvedla, že odpověděla nálety v centru Gazy zaměřenými na vojenské místo a tunelový komplex „obsahující chemické suroviny používané při výrobě raketových motorů“. Izraelské obranné síly tvrdily, že úder byl velkou ranou pro proces výroby raket v Gaze.

Podruhé tento týden izraelská armáda uvedla, že Hamás se zaměřil na její letadla Protiletadlové rakety během náletu.

Krátce po 2:00 vypálili teroristé z Gazy druhou várku raket – tentokrát sestávající z více než jednoho granátu.

Systému protiraketové obrany Iron Dome se podle armády podařilo zachytit čtyři rakety.

Podívejte se pozorně na toto video. Toto je izraelský systém protivzdušné obrany Iron Dome, který zachycuje přilétající rakety právě vypálené teroristy v Gaze na domy nevinných izraelských rodin, které doufaly, že dnes v noci budou klidně spát. Všechny rakety byly úspěšně zachyceny. pic.twitter.com/03mjTlQMDv – Kerenhajioff (@kerenhajioff) 20. dubna 2022

Po odpálení raket následovaly další červené sirény v pohraničních městech s Gazou, na která IDF později střílely – v souladu s předchozími zprávami palestinských médií o ozbrojencích v Pásmu, kteří stříleli na izraelská letadla.

Armáda uvedla, že na raketovou palbu i na dřívější odpaly protiletadlových raket zareagovala úderem na objekt používaný protivzdušnou obranou Hamasu.

Žádný Izraelec nebyl přímo zraněn raketovou palbou, ale dva lidé byli lehce zraněni při pádu, ke kterému došlo při útěku do protileteckých krytů. Oba byli evakuováni do okolních nemocnic k dalšímu ošetření, uvedla záchranná služba Magen David Adom.

Raketa z izraelského systému protivzdušné obrany Iron Dome osvětluje oblohu nad pásmem Gazy, 21. dubna 2022 (SAID KHATIB / AFP)

Žádná skupina v Gaze se bezprostředně nepřihlásila k odpovědnosti za žádný z nočních startů, jako tomu bylo po prvním startu rakety v týdnu v pondělí večer. Několik zpráv sdělovacích prostředků s odvoláním na izraelské bezpečnostní úředníky však označilo hnutí Palestinského islámského džihádu za odpovědné za pondělní raketovou palbu.

Bez ohledu na to IDF odpověděly na raketovou palbu poprvé za týden náletem, který zamířil na řadu vojenských míst Hamasu v Gaze, včetně jednoho, který Hamás používá k výrobě zbraní.

Ve svém prohlášení ve čtvrtek za úsvitu armáda uvedla, že za to, co se děje v Pásmu Gazy, považuje Hamas odpovědný za to, co se děje v Pásmu Gazy, a dodržuje svá stará zdůvodnění pro zacílení na místa patřící hnutí, které Pásmu vládne v reakci na odpalování raket, bez ohledu na ať už to byli jeho bojovníci nebo ne. Byli za starty nebo ne.

„Bombardování Gazy zvýší odhodlání a odpor našeho lidu pokračovat v boji a eskalovat podporu a pomoc našemu lidu v Jeruzalémě,“ řekl ve čtvrtek za úsvitu mluvčí Hamasu Hazem Qassem.

Raketové útoky z tohoto týdne ukončily čtyřměsíční období klidu na hranici Gazy. Středeční raketová palba přišla na konci napjatého dne v Jeruzalémě, kde policie zabránila izraelským nacionalistům projít Damašskou bránou ve Starém městě, oblíbeným místem shromažďování Palestinců ve východním Jeruzalémě. Hamás pohrozil útokem, pokud bude pochod pokračovat.

Dokumentování náletů na místo odporu v centrálním pásmu Gazy pic.twitter.com/cwHk2VQiNF Agentura Shehab 20. dubna 2022

V posledních dnech jsme byli svědky násilných střetů mezi palestinskými výtržníky a policií na Chrámové hoře v Jeruzalémě, které měly za následek zranění desítek Palestinců a řady policistů.

Hamás a další palestinské frakce v Gaze opakovaně označují svaté místo v epicentru napětí jako červenou čáru. Policejní opatření k potlačení nepokojů tam loni v květnu patřila k příčinám jedenáctidenní války v Gaze.

Aaron Boxerman přispěl k této zprávě