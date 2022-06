Jerry Proshazka mluví o vzestupu pacienta na UFC 275

Jiří Procházka (28-3-1, 27-konec) je na vrcholu UFC Championship, když se připravuje vyzvat Glovera Teixeiru (33-7, 28-end) na šampionát v lehké těžké váze v sobotu 11. června na UFC 275 Push – Main Show (22:00 EST) ze singapurského krytého stadionu v Calange, Singapur. 29letý knockoutový umělec Procházka nedávno hovořil se Scottem Fontanou z The Post přes Zoom pro tento týden Post Fight Interview.

Otázka: Jak velký humbuk je ve vaší zemi v České republice kvůli vaší účasti v turnaji?

A: Myslím, že je [exciting] Pro mnoho lidí, kteří vědí, co je MMA, protože je mnoho lidí, kteří nevědí kdo [are] Sledujte hokej a fotbal. MMA ale stále roste. Ale myslím, že to jde dobře a mám dobrou podporu z České republiky. Jsem také rád [the] První muž na výzvu [for] Titul v UFC.

O: Věříte v principy Bushido. Jak to aplikujete do svého života?

A: [Bushido] Jsou to velmi jednoduchá pravidla, která můžete použít na všechno. Jde o to, v co věříte, co milujete a jak chcete mluvit s ostatními. Je to o loajalitě, ne o vašem týmu, ale o loajalitě k sobě, žít podle toho, jaký jsem a co cítím uvnitř sebe. Je to velmi jednoduché, ale takové věci jsou [the] silnější.

Jerry Procházka praští Dominica Reyese na UFC APEX 1. května 2021. Zova LLC

Otázka: Jak vzniklo vaše uznání pro bushido?

A: Všechno to začalo v roce 2013, kdy mi v naší tělocvičně můj druhý trenér Jaroslav Hovizak – můj první trenér, Martin Karaivanov – dal „Knihu pěti prstenů“. A jak jsem řekl, existoval morální kodex Bushido, a to mi opravdu pomohlo, protože jsem něco hledal [that] Mohlo by mi to dát základy v bojových uměních, ve smíšených bojových uměních, protože to bylo, jako bych šel trénovat, jen chci udělat maximum a dát do tréninku energii, a to je vše. A tato kniha mi vnukla nápad, dole [the] Nápad, proč tyhle věci rád dělám.

Otázka: Aleksandar Rakic ​​​​odmítal to, co nazýval vaším životním stylem „falešného samuraje“. Co byste vzkázal kritikům, jako je on?

A: Ti lidé si toho prostě moc neuvědomují, myslím. Prostě musíte být na dlouhou dobu [alone] Jen se sebou samým, abyste pochopili tato slova, která říkám. Pokud nezpochybňujete své obavy a všechny tyto věci, nebudete jim schopni porozumět. A o tom to celé je. Chápu, že každý [is] vyvíjet v některých krocích [of] vyvinul se. nikdo není dokonalý. proto jsem [don’t want] soudit to.

O: Z 28 výher je 25 vyřazením. Jaké je tajemství této neustálé schopnosti dokončit?

A: U mě je to normální. Miluji bojová umění a všechny tyhle věci, ale nechci být v kleci s tím druhým chlapem v boji [for a] dlouho, [only] Stejně jako já. Ano. Proto hledám způsob, jak to dotáhnout do konce, ale ekonomicky nejchytřejší, s využitím všech svých předností, co si uvědomuji v boji, a za použití nejsilnější zbraně.

Otázka: Nikdy jsi nebojoval po 15 minutách. Jak očekáváte, že v případě potřeby zvládnete turnajová kola?

A: Můj posledních pět let tréninku zahrnoval organizaci Rizin, kde jsem bojoval 10 minut [first] Prohlídky normálně. A [in] Poslední dva tři roky jsem normálně bojoval pět kol, trénoval jsem s intenzivním kondičním tlakem. Takže jsem připraven to dohrát, vyhrát to v prvním, druhém, třetím, čtvrtém nebo pátém kole, to je jedno.

Dává vám boj v Asii, kde jste tolikrát soutěžil, nějakou výhodu oproti Gloveru Teixeira, protože v této části světa nebojoval?

A: Myslím, že je to větší výhoda než [if we fought] V Rio de Janeiru (smích), protože to bylo první [planned] Místo pro boj s Gloverem. Mluvte o tom, UFC. On ona [does] Je mi jedno, kde to bude. Pro mě je nejdůležitější výkon, ten pocit prostoru v kleci ukázat své nejlepší já.

O: V čem je Teixeira nebezpečnější?

A: Je to velmi silný soupeř. Ví, jak přežít těžké chvíle, ví, jak jít krok za krokem a udržet extrémní tlak v boji.

Otázka: Jak byste popsal svůj styl boje někomu, kdo vás ještě neviděl?

A: Můj bojový styl je směsí Muay Thai a Karate, a to dělá některé kung-fu divným (smích). Ale v boji není důležité, co používám. Dělám jen to, co vidím, že můj soupeř nebude počítat [on]. Proto takhle bojuji. Miluji být v boji emocionálně, což je důvod, proč mohu během jedné sekundy skočit koleno nebo vzít sundání. Miluji tento kontrast.

Otázka: S UFC jste podepsal těsně před vypuknutím pandemie po vašem 30. zápase MMA. Byl důvod nenaskočit do UFC dříve?

A: Bylo. Chtěl jsem jít do UFC v roce 2016, myslím [or] 2017 něco takového. Ale můj trenér, hmm [felt] Musel jsem dokázat víc, mít více dovedností než Rizin, získat titul a být lepším válečníkem v tomto válečném životě; Chcete-li získat lepší pozici [rankings]. Myslím, že tohle bylo [a] dobrý nápad. A teď jsem tady. Jen zjistíme adresu [the] Nejrychlejší možný způsob.

Q: Pamatujete si na svou první zkušenost se sledováním MMA?

A: Před střední školou jsem měl první zkušenost s bojovými uměními, když jsem hrál „Tekken“ na PlayStationu (smích). To byla moje první zkušenost. A pak, než jsem šel na střední školu, můj přítel mi ukázal Muay Thai videa s Ramonem Deckersem, Mirkem „Crow Cobb“ Filipovičem a Fedorem [Emelianenko]. To bylo kolem roku 2008, 2007. A byl jsem z toho nadšený. A pak jsem se díval na Never Back Down (smích). A pak jsem začal [train] Bojová umění, zejména Muay Thai, a opravdu jsem si je zamiloval.

Jerry Proshazka se váží před UFC 267 v říjnu 2021 Zova LLC

Otázka: Zmínil jste „nikdy neustupujte“. Existuje skvělý MMA film?

A: První film „Never Back Down“ s Jakem Tylerem (smích). Asi to nebylo dobré [an] Film MMA, ale pro mě to bylo velmi důležité.

Otázka: Můžete bojovat s každým, kdo kdy žil. koho si vybereš?

A: Bude to málo [disrespectful] Protože [I have] Respekt k těmto velkým mistrům, jako je Morihei Ueshiba, [who] on je [the] Zakladatel Aikido, možná Masutatsu Oyama, který byl zakladatelem kyokushin karate. kteří což [would] je [a] Je to pro mě velmi velká čest. Ne s tím bojovat, ale trénovat s tím, pochopit to.

Q: Typická roamingová váha mezi souboji?

A: Asi 99, 98 [kilograms, or 216 to 218 pounds]. Nerada hodně hubnu, protože jsem ráda ve formě po celý rok.

Q: Typická váha v noci boje?

A: 97, 98 [kilograms, or 214 to 216 pounds].

Otázka: Máte předsoutěžní bojovou rutinu?

A: Nemám rád rutinu, ale nějakou modlitbu, nějakou meditaci, tohle [what] Rád bych dělal. A ráno malý [conditioning] cvičení. A být šťastný celý den (smích). Buď šťastný. Je velmi důležité být šťastný, být uvnitř [a] dobrá nálada.

Q: Oblíbený film?

A: „Nikdy se nezdržuj.“

Otázka: Oblíbená outdoorová aktivita?

A: Hrát fotbal a plavat [paddleboarding]. Rád pokračuji [the] paddle nebo skateboardu.

Otázka: Oblíbená videohra?

A: „Tekken“ a „Mortal Kombat“.

Otázka: Jaký je váš ideální den, který nezahrnuje boj?

A: Každý den je perfektní. Pro mě je jedno, co dělám.