West Ham: Český miliardář Daniel Křetínský dokončil dohodu o koupi 27 procent klubu Premier League | fotbalové zprávy

Český podnikatel Daniel Křetínský dokončil nákup 27procentního podílu ve West Hamu.

Křetínský, majitel českého klubu Sparta Praha, a spoluhráč Pavel Horský byli jmenováni do představenstva londýnského stadionu spolu se spolupředsedy Davidem Sullivanem a Davidem Goldem a místopředsedkyní Karen Bradyovou.

Brady řekl: „Jsem velmi rád, že mohu jménem představenstva přivítat Daniela Křetínského, Pavla Horského a (investiční skupinu) v 90. letech 19. století ve West Ham United.

„Vždy se těšíme na další pokrok a Danielovo zapojení přináší investice, které posílí postavení klubu, což zase pomůže rozvíjet klíčové oblasti, na které se klub zaměřuje.

„David Sullivan a David Gold byli vždy velmi otevření ohledně hledání správných investorů, kteří by se k nim připojili na jejich cestě jako kustodi West Ham United, a Danielův silný obchodní talent a fotbalové zkušenosti budou pro klub velkým přínosem.

„Moc se těšíme na spolupráci s ním a Pavlem.“

West Ham tvrdí, že neočekávaná částka zpočátku sníží dluh klubu a pomůže pokračovat v krocích, které na hřišti udělali za poslední dva roky.

Pro přístupný přehrávač videa použijte prohlížeč Chrome

Zdarma ke shlédnutí: Nejdůležitější momenty z vítězství West Hamu nad Liverpoolem v Premier League.



Manažer David Moyes by tedy držiteli lednového přestupu mohl dostat velkou posilu.

Hammers jsou třetí v Premier League poté, co v neděli porazili Liverpool, kvalifikovali se do vyřazovací části Evropské ligy a dostali se do čtvrtfinále Carabao Cupu.

„Jsem potěšen, že tento podrobný proces byl nyní úspěšně dokončen,“ řekl Křetínský.

Pro přístupný přehrávač videa použijte prohlížeč Chrome

David Moyes získal své 50. vítězství jako trenér West Hamu po nedělním vítězství 3:2 nad Liverpoolem a označil to za „fantastické vítězství“.



„Jsem nadšený pro fotbal. Velmi oceňuji a respektuji výjimečnou historii a tradici West Ham United, stejně jako jejich loajální a nadšenou podpůrnou základnu a také velmi inspirativní roli, kterou hrají v mnoha svých programech a společenských iniciativách.“

„Vývoj a růst klubu v posledních letech byl zřejmý všem a jsem rád, že mohu být součástí toho, o čem věřím, že je před námi velmi vzrušující budoucnost.

„Když jsem byl nedávno na londýnském stadionu, abych viděl tým Davida Moyese, vím, že je skvělý čas být součástí rodiny West Ham United.

„Cítím se poctěn, že mám nyní příležitost pomoci všem zde stavět na hrdých tradicích tohoto skvělého klubu.“