Polka, befo a průvody přitahují na Westfest tisíce lidí

Organizátoři uvedli, že 47letý Westfest si zachoval energii až do středního věku a přivedl davy až z Dallasu, Houstonu a San Antonia.

„To, co ji odlišuje, je česká kultura a česká hudba,“ řekl David Kollár, prezident neziskové organizace Westfest. „Máme ale spoustu jiné zábavy…jsme čeští, ale všestranní. Naší teorií je, že přitahujeme spoustu mladých lidí, kteří poslouchají texaskou hudbu, ale zároveň je vystavujeme polce češtiny kultura.“

Kollar řekl, že Westfest je sbírkou pro řadu komunitních organizací na Západě, včetně Scouts BSA, Girl Scouts, Kiwanis, Fire and Ambulance Services, knihovny a iniciativ City of the West. Minulý rok, řekl, Westfest rozdal 60 000 dolarů komunitě.