PSA: Tady je, kolik semen Korok je v Kingdom’s Tears

V The Legend of Zelda: Breath of the Wild se skutečně ctižádostivým sběratelům podařilo najít 900 semen Korok skrytých po celém Hyrule. V Tears of the Kingdom je jich ještě více: 1000. Bohužel odměna za nalezení všech je stejně hnusná jako v předchozí hře.

Varování: Osvětlující spoilery sledují misi Hestu a Korokovu skupinu. Začněte číst na vlastní nebezpečí!

Zatímco v Kingdom’s Tears je celkem 1 000 Korok Seeds, ve skutečnosti nepotřebujete pomoc 1 000 Korok. Stačí najít celkem 800 skrytých Koroků za 800 semínek, zbývajících 200 semínek získáte tím, že pomůžete 100 párům Koroků znovu se sejít v questech, kde jim pomůžete dostat se k jejich přátelům. Tyto questy vám dají dvě Korok Seeds, celkem 1000. Takže podle toho, jak se na to díváte, je sbírání Korok Seed poněkud jednodušší nebo obtížnější, než tomu bylo v Breath of the Wild.

Bohužel odměna za získání každých 1000 životů není tak velká. V Breath of the Wild dostali hráči předmět s názvem „Hestu’s Gift“, který upřímně řečeno vypadá jako velká hromada zlatého lejna, které (podle popisu) „fakt smrdí“.

V Tears of the Kingdom dostanete přesně to samé. Ano. Chcete-li nasbírat 1 000 malých hromádek hovínka Korok, můžete získat jedno velké hovínko k této příležitosti. Díky Histo.

Splnění úkolu znamená, že jste upgradovali celý svůj inventář a můžete si také kdykoli promluvit s Hestu, abyste ho mohli sledovat tančit. Takže malá vítězství.

