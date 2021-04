Ontario uděluje policejní rozsáhlé pravomoci, když se krize COVID vymkla kontrole | Kanada

Ontario oznámilo nové rozsáhlé policejní úřady, které budou prosazovat prodloužený příkaz zůstat doma, v posledním znamení, že úředníci v nejlidnatějších provinciích Kanady Ztratil kontrolu nad rychle se šířícím virem Corona.

S rekordním počtem nových případů narůstají mezi odborníky obavy, že již tak napjatý systém zdravotní péče je tlačen na pokraj propasti.

„Prohráváme bitvu mezi variantami a vakcínami,“ řekl v pátek premiér Ontaria Doug Ford, když oznamoval nová opatření. „Jsme v brázdě. Pokud se vryjeme dovnitř a zůstaneme v klidu, můžeme to změnit.“

Ontarská policie bude mít nyní pravomoc zastavovat řidiče nebo chodce a požadovat jejich adresu a důvod jejich opuštění. Obyvatelům mohou za odmítnutí vyhovět pokuty až do výše 750 kanadských dolarů (600 USD). Na hranicích provincií s Manitobou a Quebekem budou zřízeny kontrolní body, aby se zastavilo nepodstatné cestování – ale ne na hranicích se Spojenými státy.

Tyto akce vedly k okamžité a zuřivé reakci.

„Rozsáhlé pravomoci, které musí policie zastavovat taková auta, značně podkopávají naše ústavní svobody a způsobí vlnu rasového profilování,“ uvedl ve svém prohlášení Michael Bryant z Kanadské asociace občanských svobod.

Ford také oznámil omezení týkající se stadionů, kempů a sportů venku.

Většina případů je však přítomna Zapojte přední pracovníky a klíčové pracovníky„Premiér nezmínil nemocenské – a odborníci na zdravotnictví v politice tvrdí, že to pomůže zpomalit šíření viru.

Omezení přišla, když nové modelování předpovídalo do června v Ontariu více než 15 000 nových případů denně, pokud bude pokračovat současný růst – dokonce iu vakcín. Pokud dojde k předčasnému oslabení opatření, provincie by mohla vidět více než 30 000 lidí denně. Ontario v pátek oznámilo 4812 nových případů.

Nový model také předpovídá, že počet obyvatel ICU do konce května dosáhne 1 800.

“[Our hospitals] Řekl to novinářům Adalstein Brown, spolupředseda vědecké rady kraje. „Naše dětské nemocnice přijímají dospělé. V Ontariu se to nikdy předtím nestalo. V Ontariu se to nikdy nestalo.“ Kanada Před.”

Ontario odhaduje, že v nadcházejících měsících bude potřebovat více než 4 000 dalších sester, a ze všech provincií a teritorií požádala co nejdříve 620 sester – zejména těch, které mají zkušenosti s intenzivní péčí.

Brown uvedl, že zatímco růst v příštích dvou týdnech je skutečně „uskutečněn“, silná opatření, včetně prodloužení objednávek na pobyt doma a zvýšení očkování, by mohla pomoci omezit, jak špatná je třetí vlna.