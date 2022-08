Generální ředitel NVIDIA potvrzuje, že „vzrušující nová generace“ GeForce RTX 40 GPU přicházejí, odhaleno koncem září

Během Výzva na dividendu za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2023generální ředitel společnosti NVIDIA potvrdil, že další generace GPU, řada GeForce RTX 40, skutečně brzy přijde.

Generální ředitel společnosti NVIDIA při uvedení nové generace GPU GeForce RTX 40: „Přichází vzrušující nová generace“, oznámení v září?

Druhé čtvrtletí NVIDIA letos bylo těžké, tržby z her klesly o 44 % postupně a o 33 % ročně. Celou zprávu o výdělcích našeho finančního týmu si můžete přečíst zde Ale co si budeme povídat, je fakt, že CEO NVIDIA, Jensen Huang, potvrdil, že jejich další generace GPU jsou na cestě.

NVIDIA potvrdila, že soubor Úprava ceny na stávajících grafických kartách Snaží se zbavit přebytečných zásob, aby bylo místo pro další generaci produktů. Jensen ukazuje, že grafické karty nové generace a architektura GPU budou opravdu vzrušující a můžete si to přečíst z prohlášení níže:

Naší strategií je snížit prodeje – snižte prodeje v tomto čtvrtletí, v příštím čtvrtletí, aby bylo možné správně nasměrovat zásoby. Jasně jsme se vzdálili od maxim a celková situace se prudce obrátila k horšímu. Naší první strategií je tedy omezit prodej v příštích dvou čtvrtletích, abychom upravili skladové zásoby. Vytvořili jsme také cenové programy pro naše stávající produkty, abychom se připravili na produkty nové generace. Ampere je nejoblíbenější GPU, jaké jsme kdy postavili. Patří mezi 15 nejoblíbenějších herních GPU na Steamu. Zůstává nejlepším GPU na světě a bude ještě nějakou dobu velmi úspěšný. Přichází však vzrušující nová generace, která bude k tomu přidána. A tak jsme to vzali – udělali jsme dvě věci. Omezili jsme prodej, abychom umožnili korekci zásob v kanálu a S našimi partnery jsme zavedli programy oceňování produktů v kanálu v rámci přípravy na další generaci. Očekáváme, že toto vše pracovalo na cestě k tomu, abychom byli příští rok ve skvělé formě. Dobře? Takže takový je náš herní plán. Generální ředitel NVIDIA – Jensen Huang (Výběr příjmů za 2. čtvrtletí 2023)

Ještě důležitější je skutečnost, že Jensen nám také naznačil, že můžeme slyšet více o herní architektuře GPU nové generace. Příští měsíc v GTC 2022. Další vydání NVIDIA GTC se uskuteční 19. září a potrvá do 22. září, zatímco projev generálního ředitele se očekává 20. září.

V oblasti her reagují naši partneři a ekosystém na náhlé zpomalení spotřebitelské poptávky a opravují zásoby kanálů. Základy her jsou však silné. Během několika příštích měsíců to překonáme a přejdeme do příštího roku s naší novou architekturou. Těším se, že vám o tom povím více v GTC příští měsíc. Těším se na příští měsíc na konferenci GTC, kde se podělíme o nové pokroky v RTX s cílem znovu objevit 3D grafiku a hraní her. Generální ředitel NVIDIA – Jensen Huang (Výběr příjmů za 2. čtvrtletí 2023)

Vypadá to tedy, že víceméně povoláme úředníka, aby to odhalil příští měsíc v září. Toto rozhodně nebude úvodní událost pro příští generaci řady GeForce RTX 40, ale spíše oznámení/odhalení. Rozhodně se těšíme na to, co NVIDIA pro herní komunitu chystá.