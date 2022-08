Pastrňák, Montgomery, Lysell a další

V tomto vydání Boston Bruins News & Rumors moderátor sportovního rádia Boston opět zastřelil český zdroj, který naznačil, že David Pastrňák s podpisem prodloužení smlouvy nespěchá. Mezitím nový trenér Jim Montgomery vysvětlil, jak si představuje své dvě nejlepší útočné série na začátku sezóny 2022-23. Další zprávou je, že Fabian Lisel je vážným kandidátem na překonání úvodního večera letošního podzimu. Kromě jeho světlé budoucnosti byli Bruins nedávno hodnoceni jako nejhorší potenciální potrubí v lize.

Pastrňák nemá zájem o Talking Extension

Mnoho bylo řečeno o stavu smlouvy Pastrňáka, když se připravujeme na sezónu 2022-23. Šestadvacetileté české hvězdě zbývá z kontraktu téměř 6,6 milionu dolarů jen rok a příští léto se má stát neomezeným volným hráčem. Rozhovory o prodloužení nezačaly brzy v mimosezóně, což vedlo k některým komerčním fámám, a zatímco tyto fámy vyšuměly, objevily se nové fámy s dotazem, zda chce zůstat v Bostonu.

David Pasternak, Boston Bruins (Amy Irvine / hokejová kniha

Podle českých učitelů analýzy Andy a RonoBruins chtěl prodloužení na místě, ale Pastrňák s tím nespěchá. Podle nich by rád zůstal u organizace, ale má také své vlastní stanovené cíle ve Stanley Cupu a není si jistý, že to bude možné po této sezóně, až odejdou hráči jako Patrice Bergeron a David Craigie.

I když tato zpráva jistě znepokojila některé fanoušky Bruins, Michael Felger z Felger & Mazz nebyl jedním z nich. Ve středu známý rozhlasový moderátor oslovil fámy a dal jasně najevo, že věří, že zda Pastrňákův podpis nebude mít nic společného s šancemi týmu na zisk poháru v blízké budoucnosti, ale sníží se na částku mu nabídli. .

„…Teď jde David Pasternak, protože si myslí, že tohle není místo, kde by se dalo vyhrát,“ řekl Villiger. „Lež lež lež lež. Nelíbí se ti jejich číslo jedna a nechceš to říct, což ti nevyčítám, protože díky tomu vypadáš, že potřebuješ peníze. Ale co řekneš dál, je , no, 9 milionů dolarů ročně. Chci říct, opravdu byste měli vydělat 10 nebo cokoli jiného. No, nevím, jestli máte šanci na výhru. Nevím. Podržím. Ale skutečná odpověď je smlouva. A to Bradyho zavazuje. Promiň. Je konec.

… vždy je to smlouva. Skoro pořád. Tady je smlouva. Pokud tomu chlapovi dáte tašku, garantuji vám, že pokud mu dáte 10 milionů dolarů ročně nebo deset a půl milionů ročně, podívá se na váš seznam a řekne: ‚Jo, myslím, že máme šanci vyhrát . „Svinstvo. Nevěřím mu.“

I když nevíme, co si Pastrňák myslí, je možné, že Felger je právě tady. Je těžké si představit, že by odmítl dlouhodobou smlouvu od Bruins s průměrnou roční hodnotou 10 milionů dolarů.

Montgomery sdílí svůj plán na nejlepší písma

Promluvte si s WEEI Springfield Nedávno Montgomery nabídl určitý pohled na to, jak by první šestka vypadala na začátku sezóny 2022-23. Vypadá to, že spojí Krejčího s Pastrňákem a Taylor Hall bude pravděpodobně hrát na levém křídle. Pokud jde o horní sérii, vypadá sebevědomě v přehazování Pavla Zachy na levé straně, dokud se nevrátí Brad Marchand spolu s Patricem Bergeronem a možná i Jakem Debroskem.

„Pokud to uděláme, nebudu měnit vedení, ale nevyhnutelně po 82 hrách věci zestárnou a lidé se budou střídat,“ řekl Montgomery. Basta bude hrát s Bergem, bude hrát s Craigem. [He’ll] Možná začít rok s Krejčím.

Taylor Hall prožil skvělý rok, kdy byl jeho středobodem Crichie. Krejčí je opravdu dobrý dynamický kluk v neutrální zóně, což umožňuje Tayloru Hallovi jít dál. Umožní mu umístit puky do prostoru, aby mohl překonat spěch. Tak to zprvu vidím.“

Montgomery uvedl několik dalších úvah o potenciální šestce na začátku sezóny, včetně chvály Zacu a prohlášení, že by mu rád dal šanci hrát za jednoho z nejlepších světových hráčů v Bergeron. Ačkoli se v tuto chvíli stále jen mluví, nový šéf Bruins říká na začátku svého funkčního období všechny správné věci.

Lysell má šanci sestavit Crack Bruins

Od doby, kdy byl na draftu 2021 jmenován celkově 21., je organizace Bruins v Lysell velmi vysoká. Nejen, že je jejich největší šancí, ale vypadá to, že je připraven vstoupit do NHL. I když by potřeboval dobrý tréninkový kemp, místo na seznamu by mohlo být pro 19letého hráče k dispozici pro zahájení sezóny 2022-23. Při stejném rozhovoru S WEEI mluvil Montgomery o švédském křídelníkovi.

„Pokud je tady Marche, pravděpodobně nemá šanci, a pokud bude hrát National Hockey League, potřebuje hrát v první šestce a dostat šanci hrát o jednu z našich elitních pozic,“ Montgomery vysvětlil. „Pokud bude mít skvělý kemp, dostane tu šanci. To je skvělá věc na zranění Marchieho, že to otevírá dveře. Musí na ty dveře zaklepat. Až se ta příležitost naskytne, probojujte se do NHL.“

Fabian Liesel, Boston Bruins (Foto: Bruce Bennett/Getty Images)

Podle zvuku by se Lysellova šance mohla snížit na prodej Zachu nebo DeBruska ve výcvikovém táboře. Zda to dokáže, se teprve uvidí, ale franšíza v něj zjevně hodně věří.

Bruins Prospect Pipeline Dead Poslední v NHL

V nedávném článku Cory Bronman z ten sportovec Potenciál potrubí Bruins se umístil na 32. místě v lize. To je ošemetná věc, ale není to velké překvapení pro fanoušky, kteří v posledních letech vyjádřili nespokojenost s nedávnými rozhodnutími vedení a také se správou jejich aktiv (od ‚Corey Bronman: Boston Bruins se umístil na #32. místě v žebříčku NHL 2022,‘ ten sportovec22.08.22).

„To, že Bruins jsou na posledním místě, je kombinací jejich nedostatku ve výběru a těch pár možností, které měli – jako John Beecher – se nevyvíjelo tak dobře,“ napsal Bronman. „Beecher, Fabian Liesel a Mason Lohi řídí tento systém a vypadá to, že všichni budou hráči NHL, ale nezdá se, že by v tomto systému byla velká hloubka nebo vliv.“

To ukazuje, jak důležitá je pro Bruins sezóna 2022-23. Tohle může být na nějakou dobu jeho poslední šance vyhrát, pokud se Sweeneymu na silnici nějak nepodaří vytáhnout králíka z klobouku.

Těšíme se na Bruins

Zatímco Pastrňákův status je znepokojivý, nevypadá to, že by se nyní něco blížilo k dohodě. Věci se mohou změnit, ale v tuto chvíli není moc důvodů věřit, že dohoda bude uzavřena před tréninkovým kempem. Bez ohledu na to stojí Bruins přibližně 2,2 milionu dolarů nad limit a pravděpodobně se budou muset dohodnout. Craig Smith se zdá být hlavním kandidátem na převedení, i když Nick Foligno zůstává také možností.