Nový balíček Destiny 2 obsahuje 5 let obsahu za pouhých 40 dolarů

Osud 2 Nejsou žádná jarní kuřata. Oblíbená intergalaktická střílečka Bungie existuje od roku 2017 a za tu dobu se hra dočkala několika aktualizací a rozšíření. Nyní je tu nová nabídka, která spojuje téměř všechna tato rozšíření a aktualizace do jednoho balíčku Steam za 40 $, takže se může snadno připojit a začít hrát každý. Pánev.

Byl spuštěn v září 2017, Osud 2 se za posledních šest let vyvíjela přidáním (A pak odstranit) Planety, mise, zbraně, šéfové a další. Po většinu svého života, Osud 2 Přidává velká roční rozšíření, na kterých se pak staví prostřednictvím menších sezón s novými příběhy a událostmi. Někdy může být obtížné porozumět tomu, co v daný čas potřebujete mít, abyste si mohli plně užívat (a rozumět). Osud 2 Dobrodružství. Takže nový Humble Bundle obsahující veškerý relevantní placený obsah, který byl do hry přidán za posledních pět let, je perfektní nápad pro ty, kteří ještě nejsou Guardians.

a Osud 2 „Story So Far“ DLC Bundle pro PC na Humble Bundle Obsahuje veškerý následující obsah za 40 USD.

Dopadající světlo Rozšíření + jeho prémiový roční pas ( Nejnovější rozšíření )

Okouzlující královna expanze

Bungie 30th Anniversary Pack

Mimo světlo expanze

Zachraňte stín expanze

Opuštěný balíček

Obvykle byste za plnou cenu za všechny tyto věci zaplatili více než 200 USD, takže je získejte všechny levněji Kolik stojí většina videoher v roce 2024 Je to krádež. No, je to krádež za předpokladu, že budete hrát Osud 2. Pamatujte, že hra je zdarma ke spuštění, takže doporučuji lidem, aby si ji stáhli na PC, ujistěte se, že na vašem zařízení funguje dobře, a trochu si pohrajte, abyste zjistili, zda se vám líbí nebo ne. opravdu Chcete se toho držet Osud 2.

Jen netrvejte příliš dlouho, než se rozhodnete. Tento balíček končí 29. února.

Další věc k zamyšlení: Přestože tato rozšíření obsahují přístup k celé příběhové kampani a misím DLC, všechny předchozí sezónní události a příběhový obsah již ve hře nejsou. Ano, je to nepříjemné. Ano, to znamená, že budete muset hledat online přes wiki nebo videa, co se stalo mezi většími rozšířeními, protože mnoho zápletek již ve hře není. Je to tak hloupé.

Pokud jste však toužili po solidní singleplayerové nebo kooperativní střílečce a nikdy jste ji nehráli „mimo světlo“Sněhová kampaň nebo 'čarodějnická královna'Skvělá série misíTento balíček stojí za vstupné. I když se nechystáte pouštět se do nájezdů nebo stávek, je zde dostatek obsahu, aby si single hráči přišli na své.

Pokud jde o Osud 2Právě teď je na zvláštním místě Bungie propouští v říjnu 2023 A Odkládá svou další velkou expanzi, konečná podoba. Vydání mělo být koncem tohoto měsíce, ale bylo odloženo na červen Bungie přehodnocuje, jak ji podpořit Populární online střílečka jde dopředu. Nicméně, tento balíček je dobrý obchod, a dokud servery zůstanou aktivní, budete mít spoustu obsahu, abyste mohli bojovat sami nebo s přítelem.

