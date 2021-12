Tato aplikace vám umožňuje hrát si s hráči DualSense

Nová aplikace pro iPhone a iPad umožňuje majitelům ovladačů DualSense přizpůsobit a experimentovat s různými konfiguracemi zpětné vazby pro spouštěcí tlačítka ovladače.

DualSense, který je součástí každé PS5, zavádí několik nových funkcí, jako jsou adaptivní spouště, které upravují napětí zadních tlačítek, což usnadňuje (nebo ztěžuje) jejich stisknutí při hraní.

Zatímco některé hry využívají adaptivní spouštěče, neexistuje žádný oficiální způsob, jak ručně otestovat a vyladit DualSense na PS5. Naštěstí, Test přehrávače ovladače PS5 Aplikace dělá právě to a umožňuje vám pohrát si s různými spouštěcími efekty na ovladači DualSense a mnoha dalšími věcmi.

Snímky obrazovky verze aplikace pro iOS | Foto: Rehab Mahboub

Chcete-li začít, musíte k mobilnímu zařízení připojit ovladač DualSense. Poté je to velmi jasné. Uživatelské rozhraní je přímočaré a poskytuje vám přístup k několika věcem, jako je výdrž baterie na ovladači, možnost změnit barvu světla na ovladači DualSense a samozřejmě si pohrát se spouštěči.

Samotné možnosti spouštění jsou silné. Vibrace, zpětnou vazbu a zpětnou vazbu zbraně můžete testovat na spouštěčích L2 a R2 na konzole. Pokud tedy chcete například otestovat vibrační zpětnou vazbu na spouštěcích mechanismech, můžete upravit výchozí pozici nebo jakou váhu musíte zasáhnout spouště, než zareagují, spolu s frekvencí vibračního efektu. A pro každý spouštěč jsou samostatná tlačítka, takže pokud chcete otestovat různá nastavení pro kterýkoli spouštěč, stačí kliknout na příslušné tlačítko, jak je znázorněno na obrázku výše, a nastavit preferovaný předběžný test.

Je to zajímavý pohled na obrovské množství možností, se kterými musí vývojáři na nových konzolích hrát. „Vždy jsem chtěl otestovat a pohrát si s účinky zapnutí různých Dualsense,“ řekl Rehab Mahboob, 20letý vývojář aplikací. „[B]Jen málo her to používá, a když ano, není to přizpůsobitelné.“

Aplikace stojí 1,99 $ a je k dispozici na App Store s podporou pro iPhone a iPad, ačkoli obě vyžadují iOS/iPad OS 14.5 nebo novější, aby aplikaci mohly používat. Seznam také uvádí podporu pro Mac, i když budete potřebovat Mac poháněný vlastním čipem M1 společnosti Apple. Ačkoli neexistují žádné plány na uvedení aplikace na Android, Mahboob řekl IGN, že by se rád naučil kódovat pro Android.

