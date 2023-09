Kamenis Villas, Česká republika – elektroarchitekt

Vily Kamenice, Česká republika Rezidenční design, CZ Fotografie architektury nemovitostí

26. září 2023

Design: The New How Architects

Místo: Ringhofferova 2401 a 2402, 251 68 Kamenice, Česká republika



Fotografie Petr Polák

Komenského vily

Obec Kamenis zažívá v posledních letech příliv obyvatel a s tím spojený stavební boom. Původní obec se urbanizuje a vzniká městský typ architektury, zejména v centru obce. Navržený pozemek se nachází v těsné blízkosti centra obce Kamenis, vedle hlavní urbanistické osy obce – ulice Ringhoferova. Okolní zástavba má pestrý charakter – jsou zde rodinné domy, chaty a bytové domy. Na severní straně je pozemek v blízkosti hlavní pěší trasy, která prochází celou obcí. Dvě vily tak tvoří pomyslnou bránu do centra Kamenes.

Tvar pozemku je lichoběžníkový s dlouhými stranami rovnoběžnými. Kratší, směrem k silnicím, se rozcházejí. Tento geometrický motiv jsme použili v základní urbanistické dispozici návrhu a postavili dvě téměř totožné budovy čtvercového půdorysu s vnějšími fasádami rovnoběžnými s kratšími stranami pozemku.

Budovy jsou od sebe pootočeny o 13 stupňů. Mezi nimi je vytvořen nepravidelný třídní interval s původními vzrostlými stromy. Princip rotace budov se projevuje i ve tvaru zakřiveného parkoviště, střechy a trychtýřovitě se rozšiřující přístupové cesty.

Na základě urbanistické funkce a funkce je lokalita rozdělena do podélných pásů s různými funkcemi. Na východním obvodu vede silnice k parkovišti. Na druhé straně parkoviště je chodník pro pěší, který prochází celým areálem od severu k jihu a spojuje Ringhoferovu ulici s pěším chodníkem na severu. Západní část pozemku je širší a využívaná pro soukromé domy. Centrální prostor s původními vzrostlými stromy navozuje pocit parku mezi dvěma rezidencemi a vytváří polosoukromý prostor sloužící společenskému životu obyvatel. Soukromé předzahrádky jsou navrženy na okraji obytné zóny v přímém kontaktu s přízemními byty.

Ústřední myšlenkou projektu je umístění dvou bytových domů do vzrostlého zeleného prostředí, které nebude přesahovat okolní zástavbu a bude v souladu s okolím. Dvě podobné vily čtvercového půdorysu a diagonálně sesazené střechy dávají citlivost k okolní zástavbě a zakládají univerzální princip v neuspořádané zástavbě rozlehlého centra obce. Dynamické fasády a dřevěné obklady evokují civilizovaný a vstřícný výraz novostaveb, materiálově propojených s okolím a přírodou. Vily jsou řešeny jako jednopatrové – typ, kde se do všech bytů v jednom podlaží vchází z vertikálního komunikačního prostoru. Obě vily jsou třípodlažní, nejvyšší patro je jednopodlažní. Každá vila má 8 bytů v rozmezí 2+kk až 4+kk.

Vodorovné konstrukční prvky budov – pasové základy, střechy, balkony – jsou monolitické železobetonové, nosné stěny jsou zděné z cihelných bloků. Střešní konstrukci zakončenou šedou PVC fólií tvoří dřevěné krokve podepřené ocelovými vaznicemi. Vnější stěny jsou zatepleny minerální vatou, omítnuty omítkou a zakončeny svislými dřevěnými latěmi ze sibiřského modřínu. Kryté parkoviště je vyrobeno z ocelových profilů se střechou z trapézového plechu. Střecha je široká zelená. Příjezdová cesta k parkovištím je postavena z betonových zatravňovacích tvárnic vyplněných jemným štěrkem.

Vily Kamenince, Česká republika – Informace o budovách

Studio: Noví architekti – newhow.archi

Autor: David Zámečník

Kontaktní e-mail: [email protected]

Sociální média

Instagram: www.instagram.com/newhow_architects

Facebook: www.facebook.com/newhowarchitects

Místo projektu: Ringhofferova 2401 a 2402, 251 68 Kamenice

Země projektu: Česká republika

Rok dokončení: 2022

Užitná plocha: 1262 m²

Zastavěná plocha: 453 m²

Celková podlahová plocha: 1815 m²

Spolupracovník

Zahradní architektura: Atelier Partero, www.partero.cz

Generální dodavatel stavby: Stavics, www.stavix.cz

Dodavatel ocelového a skleněného zábradlí: organizace Alia, www.aliasystem.cz

Dodavatel zahrady: Landeco, www.landeco.cz

Rozsáhlá zelená střecha: Greenville, www.greenville.cz

Fotograf: Peter Polák

Web fotografa: www.petrpolakstudio.cz

Vily Kamenince, Česká republika Fotky/info 260923 přijato

Česká republika architektura

Současné české architektonické projekty

Česká republika architektonický návrh – chronologický seznam

Novinky z české architektury

Prague Architecture Tours: Building Walks in the Czech Republic by e-Architect

Strážní hlídkaLiberec

Architekti: Mjölk architekti



Foto: BoysPlayNice

Strážní hlídka, Liberec

Dvě věže

Architekti: boq architekti



Foto: Thomas Dittrich

Dvě věže, Česká republika Atrium House

Horská chata Černá VodaKrkonoše

Architekt: ATR



Foto: BoysPlayNice

Horská chata v Krkonoších

Černý létající důmVýchodočeský kraj

Architekti: H3T Architecture



Obrázek: PBN

Černý létající dům

Czech Architect Studio – Navrhování seznamů firem e-Architect

Nová česká architektura

Komentáře / Fotografie Rodinný dům Polanka, Moravský Krumlov Česká republika Úvodní stránka navržená Atelierem CL3