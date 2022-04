Legend of Zelda Fan vyrábí neuvěřitelné dřevěné pouzdro na hračky

Za posledních 36 let inspirovala franšíza The Legend of Zelda od Nintenda spoustu kreativity od své fanouškovské komunity. Twitter userPigmented není výjimkou a sdílí ohromující dřevěné pouzdro, na jehož základě vyrobili The Legend of Zelda: Wind Awake. Přední strana obálky je založena na verzi GameCube, která obsahuje Link plavící se na King of Red Lions, zatímco zadní strana obsahuje grafiku obálky pro Wii U verzi hry. Je to úžasný kousek a rozhodně se zdá být jednou z věcí, které fanoušci Zeldy milují jako součást své sbírky!

Video zobrazující stav hry najdete v tweetu níže.

The Legend of Zelda: Wind Awake Poprvé byla vydána na Nintendo GameCube v roce 2002. Hra zpočátku vyvolala spoustu kontroverzí, přičemž mnoho fanoušků doufalo, že bude mít temnější styl a tón. Když byly odhaleny stínované obrázky hry, došlo k obrovskému odporu. Nicméně, hra byla vydána k silným recenzím, Rychle se stal jedním z nejoblíbenějších příspěvků v této sérii. V roce 2013 byla vydána HD verze pro Wii U, která nabízí ostřejší obraz a několik vylepšení kvality života.

Zatímco většina her vydaných na Wii U byla portována na Nintendo Switch, to samé nelze říci. Wind Wicker HD. Fanoušci se dožadovali Switch verze hry už roky, To se zvýšilo od doby, kdy Nintendo oznámilo zpoždění o The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Uvidí se, zda probouzeč větru Ultimate on the Switch, ale je zajímavé, jak se diskuse kolem hry za posledních 20 let vyvíjela. probouzeč větru Z jedné z nejvíce šokujících položek v historii franšízy Zelda se stala milovanou hrou, která inspiruje úžasné fanouškovské výtvory, jako jsou ty výše zmíněné. Doufáme, že Nintendo dá hře další šanci najít si více fanoušků tím, že ji vydá na Switch!

