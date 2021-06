McConnell konstatuje, že republikánem kontrolovaný Senát zablokuje kandidáta na Nejvyšší soud v Bidenu – bez ohledu na načasování

Vůdce senátních menšin Mitch McConnell (R-Kentucky) v pondělním rozhovoru uvedl, že pokud republikáni v roce 2022 znovu získají většinu v Senátu, pravděpodobně by v roce 2024 zablokovali volné místo u Nejvyššího soudu – a možná i dříve.

Promluvte si s McConnellem Hugh Hewitt v pondělí Byl dotázán, zda republikánové Senátu zabrání prezidentu Bidenovi, aby v roce 2024 obsadil volné místo u Nejvyššího soudu, pokud by se v daném volebním roce uvolnilo místo u Nejvyššího soudu a pokud republikáni představovali většinu. Republikánský vůdce uvedl, že strana by mu v tomto scénáři pravděpodobně nedovolila zaujmout místo.

„Myslím, že uprostřed prezidentských voleb, pokud máte senát ze strany naproti prezidentovi, musíte se vrátit do 80. let 19. století, abyste zjistili, kdy naposledy bylo volné místo obsazeno,“ Řekl McConnell. „Takže si myslím, že je to velmi nepravděpodobné. Vlastně ne, nemyslím si, že by jedna ze stran … pokud se bude lišit od prezidenta, potvrdí kandidáta Nejvyššího soudu uprostřed voleb.“

Republikáni dříve bránili bývalému prezidentu Baracku Obamovi v obsazení neobsazeného místa u Nejvyššího soudu v roce 2016, což je volební rok, avšak neobsazené místo u soudu pokračovali i v dalším volebním roce, 2020. McConnell, stejně jako v pondělí, tvrdil, že rozdíl byl v posledním případě, „byli jsme ze stejné strany jako prezident.“

Poté se však v rozhovoru zeptal, zda by republikáni dovolili Bidenu obsadit dřívější volné místo, pokud by soudce Nejvyššího soudu odešel do důchodu na konci funkčního období roku 2023, McConnell navrhl, že by to pravděpodobně také neudělali, když řekl: „No, měli bychom počkat a uvidět. „Co se stane.“