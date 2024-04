Spam přišel zevnitř domu: Jak může chytrá televize omezit počítač se systémem Windows

Moderní „chytrá“ televize je to, na co se mnozí z nás ptají. Výměnou za připojení k některým streamovacím službám, které používáte, bude televize shromažďovat data, zobrazovat reklamy a sloužit jako další vektor pro špatné herce. V několika hlášených případech byl však připojený moderní televizor obviňován z útoků nikoli na soukromí, oči nebo hesla, ale zcela na jiný počítač.

Dotyčný televizor je televizor Hisense a počítač je počítač se systémem Windows, konkrétně ten, který patří společnosti Priscilla Snow. Hudebník nebo hudebník a zvukový designér v Montrealu, Quebec. Ha Zveřejněna o své zkušenosti s Hisense Čte se to jako puzzle. Samozřejmě tím, že už znáte zločin a pachatele, je to spíš tak A Colombo epizoda. Ať tak či onak, je to thriller ve velmi specifickém typu napětí, kterému nemohu uvěřit, že byl opraven.

Nastavení, klávesnice, vzdálené plochy a hlavní panely nakonec zmizí

Snow Windows PC se setkal s „nějakými škytavkami za posledních pár let,“ napsal Snow 19. dubna. A nešlo například otevřít nastavení displeje. Rozhraní MIDI klávesnice přestalo fungovat. Správce úloh se začne zablokovat, dokud nebude násilně uzavřen. Karty pro záznam videa měly potíže s připojením. Jak zdůrazňuje Snow, každý, kdo má zkušenosti s počítačem se systémem Windows, který má nainstalovanou spoustu věcí, může většinu těchto věcí v duchu škrtnout nebo je alespoň schovat do příští reinstalace.

Poté, když jsme se snažili zjistit, proč relace vzdálené plochy nefungovala, hlavní panely na Snowově počítači zmizely. Počítač odmítá spustit jakékoli panely nastavení. Po aktualizaci ovladačů a restartu počítače se hlavní panely vrátily, ale pouze na šest dní. Snow hledala řešení a poté, co použila „přesně ten správný řetězec v mém hledání“, našla jedno Reddit vlákno Což vedlo k Otázka podpory společnosti Microsoftvšechny popisují stejné druhy spektrálně znějících problémů, které její počítač zažíval v průběhu času, bez zjevného důvodu.

reklama

Uživatel Narayan B napsal na fóru Microsoftu, že problém je v tom, že Hisense TV generuje „náhodné UUID pro detekci sítě UPNP každých pár minut“. Zdá se, že Windows neví, proč to zařízení běžně dělá, a vidí tato náhradní zařízení Hisense a přidá je k sobě Rám pro připojení zařízeníNebo duff. Tato služba, nabitá zařízeními, která přitahují pozornost, může vypnout správce úloh, Bluetooth, nastavení aplikací, průzkumníka souborů a další.

Oprava spočívá ve smazání stovek klíčů z registru. Narayan B napsal, že si všiml, že jeho Hisense TV zaplavuje systémy detekce zařízení Windows již dříve, ale „nemyslel si, že by kvůli tomu Windows utrpěl ztrátu“. Snow udělal totéž a všechno – Správce úloh, MIDI klávesnice, Vzdálená plocha, dokonce i CRT monitor, o kterém se domnívala, že je rozbitý – začalo znovu fungovat.

UUID, UPNP, DAF a stovky klíčů registru

Kromě smazání stovek kláves obsedantním mačkáním klávesnice Snow v chatech doprovázejících její příspěvek poznamenala, že zakázala „Automaticky nastavit síťová zařízení“ v nastavení „Soukromé sítě“ Windows. Samozřejmě doporučuje nekupovat stejný Hisense 50Q8G, který si koupila, nebo ho alespoň nemít ve stejné síti.

Záhada byla vyřešena, ale pachatel je stále na svobodě. Nebo viníci – množné číslo – v závislosti na tom, jak by podle vás měl počítač se systémem Windows komunikovat s televizí, která mění tvar.

Ars požádal Hisense o komentář a pokud se nám ozve, aktualizuje příspěvek.