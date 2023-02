Proč je u některých sportovců méně pravděpodobné, že si natrhnou přední zkřížený vaz?

co nejvíce 200 000 lidí ve Spojených státech si každý rok natáhne nebo natrhne přední zkřížené vazy. A mezi tím tečou slzy mladí sportovci. Zapojených faktorů je celá řada. U prevence se vědci zaměřili především na tu fyzickou. I když s určitým úspěchem – preventivní programy mohou snížit Riziko poranění kolena je více než 50 procent Ve sportech, jako je fotbal, které vyžadují vysokorychlostní sprinty a sekání tam a zpět – bezkontaktní poranění ACL stále dochází, a to i u velmi silných a fyzicky zdatných sportovců.

Fyzikální faktory, jako je rozsah, v jakém se koleno ohýbá a kolabuje dovnitř během přistávacích a řezných aktivit a síla kyčle a nohou, jsou řízeny a ovlivňovány komplexní interakcí mezi mozkem a periferními nervy. Nové výzkumy naznačují, že to, jak mozek zpracovává tyto senzorické a kognitivní vstupy, může ovlivnit pohybové vzorce, které zvyšují riziko zranění – jinými slovy, lepší a efektivnější zpracování se může promítnout do méně rizikového pohybu.

„Když začnete zařazovat sportovce do scénářů se dvěma úkoly nebo za nepředvídaných okolností, začnete vidět, že některé z těchto rizikových mechanismů se stanou zjevnějšími,“ říká Jason Avidian, odborník na biomechaniku a ředitel sportovní vědy pro olympijské sporty na Clemson University. Otázka zní: „Ano [athletes] Věnovat dostatečnou pozornost tomu, co je vhodné, versus tomu, co vhodné není? „

„Jsme opravdu dobří v přemýšlení o tom, co by měly dělat klouby, co by měly dělat svaly,“ říká Grooms. „Ale měli bychom se pokusit přemýšlet o tom, co musí nervový systém dělat a jak se může muset přizpůsobit a přizpůsobit se požadavkům na něj.“