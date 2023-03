Paul a Warholm získali titul na 400 m v hale v Evropské hale v Istanbulu | zpráva

Karsten Warholm a Fimic Paul ve dvou velmi odlišných, ale stejně pobuřujících stylech rozsvítili třetí akční noc v halové mistrovství Evropy v atletice V Istanbulu v sobotu (4), což je 400 milionů titulů v časech 45,35 a 49,85.

Warholm byl první ze dvou hlavních hvězd, který urovnal svůj blok, a držitel světového rekordu na 400 m překážek rozpoutal rychlé a zběsilé první kolo a úvodní dvoustovku protrhl s bezohledným opuštěním za 20,84 – což později popsal jako „hloupě rychlé“. Ale existovala metoda k šílenství?

Nechalo ho to v provincii, která byla v podstatě jinou provincií než jeho konkurenti, a šampion z roku 2019 zaběhl 300 m za 32,32 m, než se na něj v prvním kole zhroutila plná váha. Po domácí rovince Warholm svázal, ale tohle je sportovec, který ví všechno o přísnosti, a to je přesně to, co udělal, když zasáhl čáru vyčerpaného, ​​euforického šampiona za 45,35.

Řekl: „Narazil jsi do mě jako do zdi.“ „S tímhle nikdy nevíš, co přijde. Jen jsem bojoval se svým zadkem, abych se zachránil, a jsem tak rád, že jsem dnes byl zlatý.“ S dalším evropským titulem v tašce Warholm řekl, že se „moc těší“ na mistrovství světa IAAF v Budapešti 23, a řekl, že tam „má pár věcí k obhajobě“.

Belgičan Julien Watrin rychle skončil s národním rekordem 45,44 a získal medaili, zatímco Švéd Carl Bengstrom bral bronz za 45,77.

Karsten Warholm poráží Juliana Watrina o halový titul Evropy na 400 m v Istanbulu. (© Getty Images)

Deset minut po Warholmově působivém výkonu ve sprintu na kolo šla Paul na ženskou trať na 400 metrů jako jedna z favoritů na vítězství v šampionátu, vzhledem k jejímu nedávnému halovému světovému rekordu 49,26. Když ho jeho tréninkový partner Leeke Claver pronásledoval po venkovním pruhu, nizozemská hvězda projela úvodním kolem za 23,78, přičemž Clavera předjela ve třetí zatáčce.

Zatímco Warholm ho rád poškozuje během úvodního závodu na 200 m, Paulova ochranná známka trhá jeho soupeře na kusy během poslední poloviny. Tak tomu bylo i v tomto případě, když obhájkyně titulu mezi ní a jejími soupeřkami po zadní rovince otevřela denní světlo, když se blížila do cíle v čase 49,85, Claverová brala stříbro za 50,57 a Polák Anna Kielbasinska bronz za 51,25.

„Když jsem přijel do Istanbulu se světovým rekordem, cítil jsem, že všichni chtějí, abych jel rychleji, a očekávali, že to zvládnu,“ řekl Paul. „Bohužel je to těžší, než by se mohlo zdát. Mám několik evropských titulů, ale světový titul stále chybí. Světový rekord je prvním krokem.“

Ital Samuele Ciccarelli předvedl v běhu na 60 m mužů přesně to, co před dvěma týdny olympijskému vítězi na 100 m Marcelu Jacobsovi na jejich halovém šampionátu, což ho naštvalo, že si odvezl zlato. Tentokrát to ale dokázal na mnohem větší scéně, když na něj po 6,47 sekundách visela tíha očekávání, aby zaznamenal čas na vítězství ve svém semifinále.

Ve finále zaběhl 23letý borec za 6,48, aby získal svému krajanovi zlatou medaili, Jacobs skončil druhý s časem 6,50, což je nejlepší 28letá sezóna. Švéd Henrik Larsson vytvořil národní rekord 6,53 a odvezl si bronz, jen o tisícinu vteřiny před Polákem Dominikem Kupcem.

Vítězství znamenalo obrovský krok kupředu pro Cicarelliho, který před touto sezónou, která se datuje do roku 2019, dosáhl nejlepšího výkonu 6,72 na 60 m. Po letech zranění našel během zimy důslednost a užil si působivou halovou kampaň a prorazil. jeho PB. Třikrát dole před příjezdem do Istanbulu.

„Jsem velmi šťastný, že jsem se stal mistrem Evropy, protože je to poprvé v italském seniorském týmu, poprvé se účastním takových turnajů a je to první vítězství,“ řekl. „Zlato držíme doma v Itálii, takže on (Jacobs) byl za mě šťastný. Je jako můj velký bratr.“ Jacobs poznamenal, že měl během turnaje problém s hamstringy a že bylo „opravdu těžké“ s ním soutěžit.

Atleti soutěží na čáře v halovém evropském finále na 60 m mužů, které vyhrál Samuele Ciccarelli (© Getty Images)

V běhu žen na 1500 m Laura Muir dokázala téměř to, co všichni očekávali – zvítězila s výkonným a elegantním displejem a zajela čas 4:03,40 před Rumunkou Claudií Mihaelou Bobuscia (4:03,76), Polkou Sofií Inoue (4:04,06) a Španělka Esther. Guerrero (4:04,86).

Tři za Muirem zaběhli halová osobní maxima, především díky neúprosné rychlosti, kterou nastavil Bobocea, který postoupil na 400 m za 64,42, 800 m za 2:10,87 a 1200 m za 3:16,47. Muirová začala vzadu, vyhýbala se problémům, ale v předposledním kole se pomalu dostala dopředu. Když jí zbývalo 250 metrů, konečně stiskla spoušť a odtáhla se od svých soupeřů.

„Trochu jsem na sebe tlačil, abych získal další zlatou medaili, takže jsem velmi šťastný,“ řekl Muir. „Před deseti lety jsem jako junior skončil ve finále poslední. Je to trochu šílené, jak se moje kariéra změnila, ale jen doufám, že půjdu příkladem pro ostatní sportovce. Nemusíte být nejlepší na světě když jsi mladý, vidíš, v jaké fázi jsi.“ : zvládneš to.“

V trojskoku žen emocionálně zvítězila turecká Tugba Danismazová, která vytvořila národní rekord 14,31 m a vyvolala bouřlivé ovace domácího publika. Portugalská olympijská vítězka Patricia Mamuna zvládla nejlépe pouze 14,16 m, což stačilo na bronzovou medaili, zatímco stříbro patřilo Italce Darii Derkachové se 14,20 m.

„Procházíme velmi těžkým obdobím, a pokud jsou lidé šťastní kvůli mé medaili a léčí si rány kvůli medailím, jsem velmi šťastný a hrdý,“ řekl Danismaz s odkazem na zemětřesení z minulého měsíce u Turecka. Syrská hranice, která si vyžádala více než 45 000 mrtvých. „Jsem moc rád, že v tom nejsem sám – mám spoustu zahraničních přátel, kteří mi posílali vzkazy a podporovali mě. Diváci byli dnes velmi cool, a když je rozesmějete, tak velmi dobře.“

Turecký halový evropský vítěz v trojskoku Tugba Danismaz v Istanbulu (© Getty Images)

Ve skoku o tyči překonala Wilma Murto působivý národní rekord 4,80 m, což byla výška, kterou dokázala překonat jen ona, a stala se tak první Finkou v historii, která na šampionátu vyhrála zlato a přidala se tak ke svému loňskému evropskému venkovnímu titulu. Stříbrnou medaili získala Slovinka Tina Sutije s 4,75 metru, bronzová skončila Češka Amalie Švabiková, která udolala 4,70 metru. Na čtvrtém místě se umístila Řeka Katerina Stefanidi se vzdáleností 4,60 m.

„Dnes jsem byl se svými skoky opravdu spokojený a také jsem šel na větších tyčích, které jsem předtím nepoužíval, takže to pro mě byla velká věc,“ řekl Murtaugh. „Cítil jsem se velmi šťastný, že jsem se toho mohl zúčastnit, a včerejší kvalifikace mi dodaly hodně sebevědomí.“

V sedmiboji je Kevin Mayer po dominantním dnu na cestě ke zlatu, protože držitel světového rekordu v desetiboji vyrovnal svého protějšku na 60 m časem 6,85, ve skoku dalekém skočil maximum své sezóny 7,41 m a ve skoku dalekém hodil 15,81 m. skok do dálky. Závod. Vrh koulí před překonáním 2,01 m ve skoku vysokém. Díky tomu bude přes noc sedět na 3 474 bodech, a přestože jeho evropský rekord 6 479 již nevypadá na karty, v neděli bude potřeba něco velkého, aby mu zabránil získat třetí evropský titul.

„Upřímně řečeno, včera jsem vypadal opravdu dobře, ale spal jsem jen tak hodinu, takže dnes jsem opravdu unavený, bez šťávy, ale musel jsem se s tím vyrovnat,“ řekl. „Měl jsem nějaké dobré výsledky, takže to nebylo špatné, ale upřímně, je těžké být v této situaci šťastný, protože nejsem 100% připraven.“

Očekávalo se, že jeho hlavním soupeřem v Istanbulu bude Simon Emmer ze Švýcarska, ale Emmer vypadl ze sporu poté, co v sobotu ráno spáchal trojskok ve skoku dalekém, který začal den za 6,80 na 60 metrů.

Nor Sander Skötheim se ujal vedení přes noc, rozpoutal nejlepší mistrovský titul ve skoku vysokém 2,19 m, když měl přes noc 3 541 bodů, a stříbro má nyní na dosah. Zdá se, že o bronzovou medaili budou druhý den bojovat Francouz Macinson Gillette (3368), Španěl Jorge Urena (3287) a Estonec Hans Christian Hausenberg (3409).

Světová atletická asociace Cathal Dennehy