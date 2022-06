Určitou naději pro tento druh může poskytnout neočekávané množství ledních medvědů

V jihovýchodním cípu Grónska vědci objevili nečekanou populaci ledních medvědů. Tito obyvatelé si ve svém exotickém prostředí – ve vztahu k ledním medvědům – vyvinuli odlišné návyky přežití a genomy medvědů se velmi liší od mnoha jejich příbuzných. Kromě novinky, kterou tato zvířata představují, mohou také pomoci informovat vědce o tom, jak si tradiční medvědi poradí v teplejší arktické oblasti. nové hledání.

Existuje několik věcí, které odlišují tuto skupinu medvědů od sebe navzájem. Většinu roku přežívají rybolovem z ledu, který padá do oceánu poté, co se v Grónsku rozbil ledovec. Led plave ve fjordech, které tito medvědi nazývají domovem. To je na rozdíl od většiny ostatních skupin ledních medvědů, kteří potřebují k lovu mořský led. Podle Světového fondu na ochranu přírody mezi 22 000 a 31 000 Lední medvědi zůstali na světě.

Výzkumný tým použil sedm let shromážděných dat v oblasti spolu s 30 lety historických dat. Pro nová data se tým obrátil na místní lovce a použil vzorky tkáně odebrané ze zabíjení pytláků k sekvenování genomů medvědů. Použili také práci v terénu, satelitní data – což jim také umožnilo studovat geografické a mořské ledovcové podmínky v oblasti – a sledovací obojky, aby se dozvěděli o pohybu medvědů.

„Je tu opravdu velký soubor dat,“ řekla Arsovi Twila Moonová, spoluautorka článku a hlavní zástupkyně vědce v National Snow and Snow Data Center. „Vyžadovalo to hodně času na poli. Jedná se o velmi odlehlou oblast a vyžaduje obtížné a časově náročné pracovní podmínky v terénu.“

Jihovýchodní Grónsko je velmi špatně prozkoumáno. To je způsobeno jeho členitým horským terénem a drsným počasím, které zahrnuje silné sněžení. Je také možné, že tyto potíže vysvětlují, proč jsou medvědi izolováni. Oblast je obklopena horami a ledovými příkrovy v Grónsku a Dánskou rovinou.

Většina ledních medvědů využívá k lovu mořský led, ale pro medvědy v jihovýchodním Grónsku je to omezená volba. V této oblasti je mořský led vidět pouze mezi únorem a květnem. Údaje o pohybu však naznačují, že medvědi vykazují některé odlišné chování než jejich příbuzní. Pravděpodobně chodí po ledovém ledu, který teče do fjordů a cestují přes hory, aby dosáhli dalších fjordů při hledání potravy, často tuleňů.

„Zjistili jsme, že mořský led se zřídka vyskytuje déle než čtyři měsíce v roce – v některých fjordech to bylo v některých letech mnohem méně,“ řekl Moon.

Podle odebraných a sekvenovaných vzorků jsou medvědi geneticky zcela odlišní od ostatních druhů stejného druhu. Existuje 19 dalších skupin ledních medvědů, které byly pozorovány, a jejich genomy jsou si navzájem relativně podobné; Tato izolovaná podskupina vyčnívá z populace. Podle výzkumu jsou geneticky nejvíce izolovanou skupinou ledních medvědů na Zemi a v této oblasti Grónska se mohli nacházet stovky let.

medvědí pouzdro

Vzhledem k tomu, že změna klimatu stále snižuje hladinu mořského ledu, medvědi v jiných oblastech by se mohli přizpůsobit, aby žili jako populace v jihovýchodním Grónsku. Moon však navrhl, abychom se touto možností příliš nevzrušovali. „Možná existuje tendence toužit po pocitu, který to dává.“ [feeling of] „Polární medvědi byli zachráněni,“ řekla. „Bohužel je jich mnoho [few] Místa, která tímto způsobem poskytují spoustu ledovcového ledu… Pro mnoho ledních medvědů není tento typ ledu dostupný. „

To znamená, že mnoho populací ledních medvědů nebude mít příležitost přizpůsobit se životu na ledovcovém ledu jako obyvatelé jihovýchodního Grónska. Populace medvědů v Grónsku je také velmi malá – jen několik stovek jedinců – možná kvůli obtížím, které terén představuje při pokusu o nalezení partnera. Regiony jako jihovýchodní Grónsko jako takové nemusí být schopny udržet velké populace medvědů. Další problém: Grónský ledový štít, který poskytuje ledovcový led, který medvědi používají k lovu tát taky. To platí pro ostatní ledovce kolem severního pólu, řekl Moon.

Medvědi v jihovýchodním Grónsku však mají ve svém obtížném prostředí velkou nohu. Protože grónský ledový štít ztrácí led, neustupuje všude kolem pobřeží o stejné množství. V jihovýchodním Grónsku napadá v zimě hodně sněhu, což pomáhá krmit ledovce. Vědci také poznamenávají, že oblast by mohla fungovat jako mikroklima chata, místo, kde by druhy mohly nějakou dobu žít, pokud bude mořský led nadále ubývat. Dokument také uvádí, že existuje několik podobných stanovišť v jiných částech Arktidy, jako jsou Svalbard – norské území – a další části Grónska.

„Tento pobřežní led, u kterého neočekáváme, že ustoupí tak daleko od své současné polohy jako oblasti ledových příkrovů, například na západním nebo jihozápadním pobřeží,“ řekl Moon. „Je to choulostivé prostředí.“

