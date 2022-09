Hledání inteligentního života se chystá získat více pozornosti

Webbův dalekohled se může dívat na blízko i do dálky. Během prvního roku stráví asi 7 procent času pozorováním naší sluneční soustavy, uvádí Heidi B. Hamill, interdisciplinární vědec, který pracoval na vývoji dalekohledu. Webb dokáže analyzovat atmosféru blízkých planet, jako je Jupiter a Mars, pomocí infračervených senzorů. Tyto schopnosti by také mohly být nasměrovány na některé z exoplanet nejblíže Zemi, jako jsou ty, které obklopují malou hvězdu Trappist-1, vzdálenou 40 světelných let.

Jedním z cílů tohoto zaměření je rozeznat biosignaturu – znamení, že v těchto světech existuje (nebo existoval) život. Na Zemi může být biologickým podpisem odhozená skořápka škeble, spadlé ptačí pírko, zkamenělá kapradina ponořená v sedimentárních horninách. Na exoplanetě může určitý podíl plynů – například kyslíku, metanu, H₂O a CO₂ – naznačovat přítomnost mikrobů nebo rostlin. Nicole Lewis, docentka astronomie na Cornellově univerzitě, jejíž tým byl letos schválen na 22,5 hodiny pozorovacího času Webba, aby se podíval na Trappist-1e, jednu ze sedmi planet obíhajících kolem hvězdy Trappist-1, mi řekla, než oznámila objev biomarker, musela pečlivě určit atmosféru planety a možnost obyvatelnosti. Říká: „Nejdřív musíme zjistit, jestli je tam vzduch, a pak se můžeme zeptat: ‚No, co je ve vzduchu?“ Říci, že je tam životně důležitý podpis.

Biometrické a technické podpisy ukazují stejnou cestu: k životu. Zatím je ale sledují dvě samostatné vědecké komunity. Jeden důvod je historický: studium biometrie – které začalo v 60. letech 20. století v rámci nové disciplíny exobiologie – je podporováno NASA a akademickými institucemi po celá desetiletí. Ale „technický podpis“ byl vytvořen teprve nedávno, v roce 2007, Jill Tarter, přední osobnost v astronomii, která strávila svou kariéru výzkumem vesmírných přenosů. Jason Wright, profesor astronomie a astrofyziky na Penn State a člen Frankovy skupiny CATS, říká, že věří, že Tarterovou myšlenkou je „přejmenovat“ hledání mimozemské inteligence, které bylo dlouho odsouváno zpět na vědecký okraj. „Když Jill vymyslela tuto frázi, snažila se zdůraznit, že NASA hledala mikroby, sliz a biologické otisky prstů v atmosféře, ale technické otisky byly ve skutečnosti pod stejným deštníkem,“ řekl mi Wright. Wright tvrdí, že jakékoli hledání biometrických otisků prstů na vzdálené planetě by se logicky překrývalo s hledáním technických otisků, jakmile nadešel čas vysvětlit neobvyklá pozorování. Naznačuje teleskopické čtení atmosféru udržující život? Nebo je to možná také známka technologie? Jinými slovy, vědci hledající biometrii mohou také narazit na známky technologie.

Wright, Frank a zbytek týmu CATS se tedy obávají atmosférických známek, které by se přirozeně nikdy nevyskytly. Například nedávný kohortový výzkum, který původně napsal Jacob Haq-Misra, člen CATS v neziskové organizaci Blue Marble Space Institute, se zabývá tím, jak CFC, průmyslový vedlejší produkt, poskytují zřetelný spektrální signál Dá se to vyzvednout na webu. Haq Misra byl také prvním autorem nedávného výzkumu, který to naznačuje Exoplaneta se zemědělstvím – „exofarmy“ – Může vypouštět znepokojivé emise do atmosféry. Jiný výzkum, který napsal především Ravi Coparabo, člen CATS, který pracuje v Goddardově vesmírném letovém centru NASA, ukazuje, že emise Oxid dusičitý, průmyslový vedlejší produkt, může naznačovat podivnou technologii. Tyto emise lze pozorovat vesmírným dalekohledem NASA, známým jako LUVOIR (Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor), který má být rozmístěn po roce 2040. Tyto scénáře mohou vypadat jako mimozemšťané provozující továrny, například, nebo mimozemšťané jezdící na traktorech v době sklizně. Nepravděpodobné, ale vědci pracující na technických signaturách jsou spokojeni s nízkými šancemi. „Pokud se zaměříme na to, co lze objevit na základě těchto nástrojů, které budujeme, je to skutečně klíčová otázka,“ řekl mi Haque Misra.

Poté, co urazil téměř milion mil, aby dosáhl místa za Měsícem, stráví vesmírný dalekohled Jamese Webba roky pozorováním vesmíru.

Když jsem na jaře navštívil Wrighta v jeho kanceláři v Pensylvánii, vysvětlil mi, že technické podpisy jsou možná nejen lépe zjistitelné než biometrické, ale jsou také hojnější a mají delší životnost. Řekl, že se podívejme na Zemi jako příklad. Jeho technologie se již rozšířila po celé sluneční soustavě. Máme haraburdí na Měsíci. Naše vozítka křižují kolem Marsu; Máme satelity obíhající kolem jiných planet. Navíc několik kosmických lodí – včetně dvou astronautů, dvou Voyagerů a sondy New Horizons Pluto, které všechny vypustila NASA – se vydává za okraj sluneční soustavy do mezihvězdného prostoru. Takové technické stopy mohou trvat miliardy let. A to je nám teprve 65 let ve věku vesmírného průzkumu. Dávná civilizace mohla osévat galaxii tisíci technickými otisky prstů, což by mohlo usnadnit jejich odhalení.

„Podívejte, opravdu nevím, jestli tam něco najdu,“ řekl Wright. V roce 1961 poznamenal, Astronom Frank Drake Zavedl to, co je nyní známé jako Drakeova rovnice, která se skládá z mnoha proměnných a pokouší se pomoci vypočítat počet inteligentních civilizací jinde v galaxii. Ale s tak malým množstvím dat, která je třeba zadat do proměnných, stále neexistuje řešení rovnice.