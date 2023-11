Názor | Dr. Lena Wen: Zvýšený počet screeningů rakoviny plic

Komentář k tomuto příběhu komentář Přidejte do svých uložených příběhů Pamatuje

Rakovina plic ročně zabije více než 130 000 Američanů Více než jakákoli jiná rakovina. Toto číslo by ale nemělo být příliš vysoké. Zdravotníci mohou významně snížit počet nemocí jednoduše tím, že zvýší testování na ni. Jen o 1 ze 4 případů rakoviny plic Je diagnostikována v raných stádiích. Proč? Hlavním důvodem je velmi nízká míra screeningu. podle Ve zprávě vydané v loňském roce Americkou plicní asociací méně než 6 % způsobilých Američanů ročně podstoupí nízkodávkové CT vyšetření. V některých státech je míra screeningu až 1 procento.

Aktualizované pokyny American Cancer Society (ACS) se snaží zvýšit počet lidí způsobilých pro takové screeningy. Nemocnice, pojišťovny a poskytovatelé primární péče by neměli otálet s implementací těchto doporučení.

Je známo, že největším rizikovým faktorem rakoviny plic je kouření cigaret, které je s ní spojeno 80 až 90 procent úmrtí na rakovinu plic. Množství a délka kouření se odráží v „rokech balení“ nebo v počtu spotřebovaných balení za den vynásobeným počtem let, kdy osoba kouřila. Riziko rakoviny se zvyšuje s věkem i s věkem. Snižuje se u těch, kteří přestali kouřit.

ACS dříve doporučoval každoroční screening pro lidi ve věku 55 až 74 let s historií kouření alespoň 30 let a kteří přestali kouřit před méně než 15 lety. Nové pokyny provedly několik klíčových změn, včetně rozšíření věkových kritérií na 50 až 80 let, snížení historie kouření na 20 let a odstranění „roků od ukončení“ opatření. (Neexistuje dostatek údajů pro osoby starší 80 let, kterým se doporučuje diskutovat o svém zdravotním stavu a výhodách pokračujícího screeningu se svými lékaři.)

Rozhodnutí má kořeny v Pečlivá analýza Z nového výzkumu. Velká randomizovaná kontrolovaná studie publikovaná v roce 2011 s použitím starých kritérií způsobilosti zjistila, že ti, kteří podstupovali pravidelné screeningy, měli 20 procent Snížení úmrtí na rakovinu plic ve srovnání s těmi, kteří tak neučinili. Ale studie provedená v roce 2020, také publikovaná v časopise New England Journal of MedicineZjistilo se, že zahrnutím lidí ve věku 50 až 54 let a snížením minimálního počtu let těhotenství na 15 let se snížení úmrtnosti zvýšilo na 24 procent u mužů a 33 procent u žen.

Studie také ukazuje, že rozšíření způsobilosti může pomoci zmírnit rozdíly. výzkum ukázat Američané černé pleti mají v anamnéze nižší počet dětí než bílí Američané a je u nich větší pravděpodobnost, že jim bude diagnostikována rakovina plic před dosažením věku 55 let. Ženy mají skóre ještě nižší Datum ročního balíčku Od muže. Zvýšení počtu osob s vysokým rizikem by tedy mělo obrovský dopad na ženy a menšiny, které se kvalifikují pro testování.

Tato nová způsobilost je v souladu s mnoha dalšími významnými organizacemi, včetně těch vlivných Americká pracovní skupina pro preventivní služby, který také doporučuje zahájit screening ve věku 50 let pro osoby s 20letou historií. Pracovní skupina však nedoporučuje prověřování lidem, kteří podali výpověď před více než 15 lety.

Odstranění tohoto posledního kritéria by však mohlo mít větší dopad než změny ve stáří nebo doporučení roku balení. Zdravotníci dlouho věřili, že riziko vzniku rakoviny u bývalých kuřáků časem klesá. Ale i když je pravda, že pravděpodobnost vzniku rakoviny plic klesá poté, co přestanete kouřit, riziko zůstává výrazně vysoké. Po 15 letech od ukončení kouření riziko dosáhne 10x větší Ve srovnání s riziky pro lidi, kteří nikdy nekouřili. I po 30 letech zůstalo riziko úmrtí na rakovinu plic třikrát až čtyřikrát vyšší.

Roli hraje i věk. V klíčové studii publikované tento měsíc v časopise Cancer, Výzkumníci zjistili Přestože během prvních pěti let po ukončení kouření dochází ke snížení rizika, pokles se zpomaluje a do 10 let po ukončení kouření převažuje zvýšené riziko stárnutí nad účinkem odvykání kouření. Odhadli, že odstranění kritéria „roky od ukončení“ by způsobilo, že by 4,9 milionu dalších lidí mělo nárok na screening a každý rok by to zachránilo 8 275 životů navíc.

Už jen tato změna by mohla výrazně zvýšit screening. Jednotlivci, kteří již absolvovali každoroční testy, budou povzbuzováni, aby v nich pokračovali, spíše než aby přestali 15 let po ukončení kouření.

Nová doporučení jsou navíc jasnější. Nezáleží na tom, zda je daná osoba současným nebo bývalým kuřákem; Pokud je jejich smečka starší 20 let a mezi 50 a 80 lety, je třeba je vyšetřit. Lidé, kteří v pubertě silně kouřili, ale přestali kouřit před mnoha lety, se nemusí považovat za ohrožené rakovinou plic, ale nyní se kvalifikují a měli by si ročně nechat udělat CT s nízkou dávkou.

Je pozoruhodné, že od roku 2021 více než 75 % žen ve věku 50 až 74 let – Byl jsem na mamografu v posledních dvou letech. na 72 procent lidí v podobné věkové skupině, kteří podstoupili screening kolorektálního karcinomu podle národních doporučení. Nové pokyny pro ACS by měly spustit národní osvětovou kampaň, která by stimulovala screening rakoviny plic. Stejně jako u jiných typů rakoviny je klíčem k záchraně života včasná diagnostika a rychlá léčba.