Zangief odhalil EX Double Lariat a Anti-Fly Super Art v nových záběrech Street Fighter 6

Zangiefova sada a nástroje byly v průběhu historie Street Fightera poměrně dost vylepšeny a změněny a vypadá to, že až ho příště uvidíme, uvaří nějakou novou omáčku.











Capcom právě zveřejnil nové záběry ruského wrestlera, jak se objevuje ve Street Fighter 6, které odhalují nové způsoby použití jeho speciální figuríny Zangiefa kromě Super Art 1.



















Velkým překvapením je, že Zangief má konečně verzi Overdrive (EX) ke svému Double Lariat, kterou lze také zrušit Super na Tier 2 Hurricane Lariat.





Pokud víme, je to poprvé, co mu vývojáři dali EX instrukce, a to s sebou přináší řadu nových důsledků, jak jej používat.





Vzhledem k dvojitému světlu, který se obvykle provádí se všemi 3 tlačítky, by tah měl pro Overdrive udělat něco jiného, ​​ať už nyní útok používá tahy, pouze 2 údery nebo kombinaci úderů a kopů.





Ředitel SF6 Takayuki Nakayama potvrdil, že první úroveň Zangief Super se nazývá Aerial Russian Slam, což vypadá, že funguje jako protivzdušná a také jako rozšíření úrovně 2.





Nové záběry také ukazují, že Cyclone Lariat má dvě různé verze. První upoutávka ukazovala, jak zasáhl pózu a praštil s Hondou o zem.







podle Nakayama (Jak přeložil Nicholas ‚MajinTenshinhan‘ Taylor), Gief se bude i nadále točit a vystřelovat soupeře, pokud hráč bude i nadále držet tlačítko po aktivaci Super.





Vzhledem k tomu, že Super Zangief 1. úrovně je Anti-Air Grab, mohlo by to znamenat, že zápasník nemá ve svém arzenálu žádné skutečné zvraty kromě Velitelského chvatu 3. úrovně, pokud se nerozhodnou dát OD Double Lariat tyto vlastnosti.





Níže můžete vidět více Zangiefa v akci pro SF6..





Zangief si chce držet protivníky tak blízko, že cítí jeho svaly. 💪 Může využít svůj superumělecký cyklón Lariat 2. úrovně k pohlcení protivníků a následnou řadu útoků, které drtí kosti. pic.twitter.com/Gmu4IP38rE – Pouliční rváč 6. března 2023