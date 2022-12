Posuzování cizích fondů nyní v New Yorku čelí řádnému procesu

V roce 2021 New York významně rozšířil zákon o uznávání finančních rozsudků v cizí zemi (nachází se v CPLR oddíl 53) (zákon) tím, že newyorským soudcům poskytl širší možnost odmítnout uznat finanční rozsudky učiněné cizí zemí. Novela zákona z roku 2021 přijímá modelový zákon komise pro jednotné právo z roku 2005 (jednotný zákon z roku 2005) a uvádí New York do souladu s rostoucím počtem států, které přijaly jednotný zákon z roku 2005. Novela z roku 2021 je důležitá pro zahraniční věřitele i dlužníky. , protože soudy v New Yorku Nyní můžete odmítnout uznat cizí rozsudek, pokud je zahraniční žaloba v rozporu s řádným procesem podle práva USA. Zahraniční věřitelé mohou nyní zvážit umístění svých rozsudků do států s širším uznáním než je New York a zahraniční dlužníci, kteří jsou souzeni, mohou nyní zvážit, zda jakýkoli cizí rozsudek proti nim odpovídá řádnému procesu podle norem New Yorku.

Přehled práva

Ve Spojených státech neexistuje žádný federální zákon upravující uznávání cizích rozsudků. Soudní věřitelé, kteří chtějí vykonat cizí rozsudek ve Spojených státech, musí získat uznání tohoto rozsudku státním nebo federálním soudem v jurisdikci, ve které chtějí daný rozsudek vykonat. V souladu s téměř všemi státy New York neuzná cizí rozsudek za určitou částku pouze v případě, že je tento rozsudek konečný, nezvratný a vykonatelný tam, kde byl vydán. Viz CPLR 5302(a)(1)-(2). Zákon také stanoví některé povinné a diskreční důvody pro neuznání cizích rozsudků, včetně například případů, kdy zahraniční soud není příslušný nebo kdy byl rozsudek získán podvodem. Viz CPLR 5304 (a), (b).