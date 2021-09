Studie ukazuje, že Nizozemci jsou nejvyššími lidmi na světě – ale zmenšují se | Holandsko

Možná to byl jen náznak uspokojení, že nizozemský úřad pro národní statistiku potvrdil, že muži a ženy Holandsko Zůstávají nejvyššími lidmi na planetě. Vládní statistici ale měli důvod hlásit další možný vývoj skromnosti: Nizozemci se zmenšují.

Za posledních šest desetiletí se nížinci postavili na špici globální ligové tabulky, přičemž nejnovější údaje ukazují, že průměrná výška 19letého muže byla v roce 2020 jen něco málo přes 6 stop (182,9 cm), zatímco ženy narozené ve stejném roce měřil 5 stop 5 palců (169,3 cm).

Zjištění Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), vládní instituce, znamená, že si Nizozemsko zachovává svůj vznešený status, který si drží od roku 1958, omluvené pro náhlou přestávku v roce 1967, kdy muži narození toho roku přišli na mizernou vteřinu . v pořádku.

Ale na základě průzkumů 719 000 lidí ve věku od 19 do 60 let musela CBS hlásit, že po období zjevné stagnace a deflace jsou nizozemští muži narození v roce 2001 v průměru o 1 cm kratší než generace narozená v Nizozemsku v roce 1980, a Holanďanky jsou o 1,4 cm menší. Další analýzy naznačují, že ne vše z toho lze vysvětlit lidmi přicházejícími do Nizozemska z jiných zemí.

Statistici vlády vysvětlili: „Pokles je částečně způsoben zvýšenou imigrací nových, nižších populací a dětí narozených z této populace v Nizozemsku.“

Růst se ale zastavil také v generacích, v nichž se oba rodiče narodili v Nizozemsku, a v generacích, ve kterých se v Nizozemsku narodili čtyři prarodiče. Muži bez přistěhovaleckého původu nezvyšují a ženy bez přistěhovaleckého původu vykazují sestupný trend. “

Vědci rychle nabídli potenciální vysvětlení a dokonce vyléčení výškové krize v zemi.

Doktor Gert Stolpe ze Školy behaviorálních a sociálních věd Univerzity v Groningenu uvedl, že zatímco teorie v tomto bodě byly pouze dohady, zajímalo by ho, zda by mohla mít vliv ekonomická krize v roce 2007.

“Možná věci jako finanční krize znamenaly, že některé děti vyrostly v horších podmínkách než předchozí kohorty,” řekl. „Nebo se nerovnost možná zvýšila: Víme, že nerovnost ovlivňuje průměrnou výšku a horší podmínky v dětství vedou k menšímu růstu ve svislém směru.“

Naznačil, že objev podobného trendu ve Spojených státech naznačuje, že faktorem může být zvýšená spotřeba spojená s nezdravým rychlým občerstvením.

„Možná se změnily diety,“ řekl Stalb. Diety v posledních letech mohly obsahovat méně živin důležitých pro růst. Předpokládá se, že to je důvod deflace Američanů. Špatná strava, více kalorií, ale méně živin. Více odhadů, pokles výšky může být způsoben tím, že více lidí opouští ve stravě živočišné produkty. Ale opět pro to neexistují žádné důkazy. “

Stulp však nevyloučil přechod na zdravější potraviny, aby pomohl Nizozemcům udržet si náskok – a znovu růst. „I když samozřejmě budou existovat fyziologické limity,“ řekl. “Lidé opravdu nevyrostou do průměrné výšky tří metrů.”

Data jsou však pro Holanďany střízlivou připomínkou, že nic nezůstane navždy stejné. Před více než stoletím byli nejvyšší lidé stále hlavně v Severní a Severní Americe EvropaŠvédsko a Norsko stojí hrdě nade vše.

Pouze v první polovině dvacátého století zažilo Nizozemsko úžasný růst, který dosáhl vysokých nadmořských výšek v padesátých letech minulého století.

Průměrná výška Nizozemců narozených v roce 1930 byla 175 stop. Ti, kteří se narodili v roce 1980, dosáhli 183,9 cm (6 stop) – což je nárůst o 8,3 cm za 50 let. Generace žen narozených v roce 1930 měla v průměru 5,4 palce (165,4 cm), zatímco ženy narozené v roce 1980 v průměru 5 stop 6 palců (170,7 cm), zhruba 5,3 cm na výšku.

Britský úřad pro národní statistiku běžně neshromažďuje údaje o výšce, ale nejnovější soukromá studie z roku 2010 ukázala, že průměrná výška muže v Anglii a Walesu byla 5 stop 9 palců (175,3 cm) a ženy byla 5 stop 3 palce (161,6 cm)).

Výzkum ukázal, že kromě lepší stravy než v předchozích stoletích byl holandský experiment veden přirozeným výběrem: lidé s největším počtem dětí byli vysocí muži a ženy průměrného vzrůstu. Ve srovnání s jejich protějšky v jiných zemích, kde mají ženy často tendenci mít méně dětí, častěji chovají také vyšší Holanďanky v Nizozemsku.

Mezi lidmi ze Severního a Jižního Holandska je však pozoruhodně velký výškový rozdíl. Muži z Frieslandu na severu mají trvale výhodu 3 cm až 3,5 cm nad svými krajany v Limburgu na jihu. Odráží se to mezi ženami, kde byl rozdíl asi 3 cm.